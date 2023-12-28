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Палестино-израильский конфликт ,  
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МИД заявил об освобождении из заложников в Газе большинства россиян

МИД: из заложников ХАМАС в секторе Газа освободили большинство россиян
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сектор Газа
Сектор Газа (Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters)

Москва добилась освобождения большинства россиян из заложников палестинской группировки ХАМАС, заявил директор Ситуационно-кризисного центра российского МИДа Юрий Горлач на брифинге.

Россия, по словам дипломата, прорабатывала вопрос об освобождении своих граждан совместно с израильской стороной при содействии Катара.

«Нам удалось большую часть вызволить, рассчитываем, что эта работа будет продолжена, она очень непростая», — цитирует ТАСС Горлача.

Он подчеркнул, что организовывать эвакуацию заложников из сектора Газа необходимо взвешенно и «крайне осторожно». 

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Фото:Amir Cohen / Reuters

В секторе Газа, пояснил Горлач, остается небольшое число российских граждан, и загранпредставительства стараются помогать им в индивидуальном порядке. Россияне не покинули регион из-за отсутствия разрешения от властей, уточнил он.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил 19 декабря, что в заложниках у ХАМАС остаются трое россиян, всего группировка удерживает порядка 130 человек. В конце октября Ynet и Reuters писали со ссылкой на израильское правительство, что в заложниках у ХАМАС было шестеро россиян.

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МЧС 18 декабря отчиталось о завершении эвакуации из эксклава всех россиян и их родственников, просивших о помощи. В общей сложности ведомство вывезло через Египет 1124 человека, в том числе 470 детей.

Теги
заложники Израиль ХАМАС МИД
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