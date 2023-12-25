 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

ЦАХАЛ нашла в туннелях ХАМАС в Газе тела пяти заложников

ЦАХАЛ: израильские военные нашли в Газе тела пяти заложников ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Израильские военные обнаружили в туннелях в секторе Газа тела пяти заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В Джебалии солдаты обнаружили сеть туннелей с военным штабом ХАМАС, он включал в себя два уровня — первый глубиной около 10 метров и второй глубиной в «десятки метров». Там также нашли оружие, инфраструктуру для производства оружия и аварийные укрытия.

«Солдаты обнаружили и извлекли тела пяти заложников, похищенных 7 октября, и доставили их для захоронения в Израиль», — говорится в публикации. ЦАХАЛ принесла соболезнования семьям погибших.

ЦАХАЛ обнаружила крупнейший туннель ХАМАС в 400 м от границы с Газой
Политика
Фото:idfofficial / Telegram

С 24 ноября по 1 декабря в эксклаве действовало перемирие: в этот период движение ХАМАС отпустило несколько групп заложников, в том числе россиян, а Израиль освободил из тюрем несколько десятков палестинских женщин и несовершеннолетних. По оценкам Израиля, в заложниках у ХАМАС остаются 108 человек. Посол Израиля в России Александр Бен Цви говорил, что в плену находятся порядка 130 человек, среди них трое россиян.

Ранее, 17 декабря, ЦАХАЛ обнаружила 4-километровую систему туннелей ХАМАС в 400 м от границы с Газой. Обширную сеть туннелей в эксклаве используют для незаметного перемещения между домами и сокрытия заложников. Часто шахты находятся вблизи или внутри гражданских объектов — в начале декабря ЦАХАЛ обнаружила вход в туннель боевиков в школьном кабинете.

В ХАМАС заявили, что общая протяженность туннелей равна 500 км.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

Теги
заложники ЦАХАЛ ХАМАС сектор Газа
Материалы по теме
Посол Израиля назвал число россиян среди заложников ХАМАС
Политика
Израиль объяснил гибель застреленных военными заложников
Политика
Глава генштаба ЦАХАЛ взял на себя ответственность за убийство заложников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 101,29 (+0,78) Инвестиции, 22 дек, 17:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 91,94 (+0,23) Инвестиции, 22 дек, 17:05
«Ъ» узнал об исчерпании средств на выкуп самолетов у иностранных лессоров Финансы, 05:16
Мантуров заявил, что Россия опережает Запад по производству вооружений Политика, 04:59
При выдаче кредита у россиян будут требовать ИНН Финансы, 04:34
В Кремле рассказали о планах Путина на зарубежные поездки Политика, 04:32
ЦАХАЛ нашла в туннелях ХАМАС в Газе тела пяти заложников Политика, 04:26
В Пскове подростки закидали снегом Вечный огонь Общество, 04:17
Хуситы обвинили США в «милитаризации» Красного моря Политика, 03:36
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
«Ъ» сообщил о «заморозке» участия иностранных акционеров в «Арктик СПГ-2» Бизнес, 03:19
В Газе сообщили о 68 погибших при ударе Израиля по лагерю беженцев Политика, 03:00
Вучич встретится с послом России на фоне протестов в Белграде Политика, 02:35
Премьер Сербии сообщила, что Москва предупредила о подготовке беспорядков Политика, 02:10
Визитку Путина времен 90-х продали на аукционе за ₽2 млн Общество, 01:41
В Дании тысячи ботинок вынесло на пляж после шторма Общество, 01:20
В Турции телеведущую уволили из-за стаканчика Starbucks Политика, 00:53