ЦАХАЛ нашла в туннелях ХАМАС в Газе тела пяти заложников

Израильские военные обнаружили в туннелях в секторе Газа тела пяти заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В Джебалии солдаты обнаружили сеть туннелей с военным штабом ХАМАС, он включал в себя два уровня — первый глубиной около 10 метров и второй глубиной в «десятки метров». Там также нашли оружие, инфраструктуру для производства оружия и аварийные укрытия.

«Солдаты обнаружили и извлекли тела пяти заложников, похищенных 7 октября, и доставили их для захоронения в Израиль», — говорится в публикации. ЦАХАЛ принесла соболезнования семьям погибших.

С 24 ноября по 1 декабря в эксклаве действовало перемирие: в этот период движение ХАМАС отпустило несколько групп заложников, в том числе россиян, а Израиль освободил из тюрем несколько десятков палестинских женщин и несовершеннолетних. По оценкам Израиля, в заложниках у ХАМАС остаются 108 человек. Посол Израиля в России Александр Бен Цви говорил, что в плену находятся порядка 130 человек, среди них трое россиян.

Ранее, 17 декабря, ЦАХАЛ обнаружила 4-километровую систему туннелей ХАМАС в 400 м от границы с Газой. Обширную сеть туннелей в эксклаве используют для незаметного перемещения между домами и сокрытия заложников. Часто шахты находятся вблизи или внутри гражданских объектов — в начале декабря ЦАХАЛ обнаружила вход в туннель боевиков в школьном кабинете.

В ХАМАС заявили, что общая протяженность туннелей равна 500 км.