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В Тамбовской области 10 детей сняли с поезда Москва — Симферополь

В Тамбовской области 10 детей сняли с поезда Москва — Симферополь из-за ОРВИ

В Тамбовской области 10 детей сняли с поезда из Москвы в Джанкой и отправили в больницу, сообщила Юго-Восточная железная дорога в своем телеграм-канале.

Несколько детей из группы, ехавшей на поезде, почувствовали недомогание. У них обнаружили симптомы острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) и повышенную температуру.

На станции Мичуринск-Уральский в поезд зашла бригада медиков и сотрудники Роспотребнадзора. После осмотра группы из 250 детей и 45 сопровождающих десять детей решили отправить в Тамбовскую детскую клиническую больницу. У остальных признаков ОРВИ не обнаружено, поезд проследовал дальше.

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Фото:Никита Попов / РБК

21 декабря в поезде Тюмень — Адлер скончалась 12-летняя девочка из ЛНР, которая в составе группы из 125 детей возвращалась с отдыха в тюменском лагере «Олимпийская ребячка». Позже другие дети стали жаловаться на температуру. После этого поезд остановили в Балашове Саратовской области, детей доставили в саратовскую инфекционную больницу.

Позднее Минздрав сообщил, что у 16 детей выявили грипп А, у 70 — диагностировали ОРВИ. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин 25 декабря сообщил, что в больнице остаются 102 ребенка, у 49 из них грипп, у 36 детей ОРВИ.

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Теги
Тамбовская область железная дорога Дети ОРВИ
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