Бусаргин назвал срок выписки заболевших детей из поезда Тюмень-Адлер
Всех детей из ЛНР, заболевших на отдыхе в тюменском лагере «Олимпийская ребячка» и снятых 21 декабря с поезда Тюмень — Адлер, могут выписать уже к Новому году. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в телеграм-канале.
«На данный момент в больнице остаются 102 ребенка. Грипп подтвержден у 49 из них, еще у 36 детей — ОРВИ. <...> В целом прогноз хороший, планируем, что все ребята встретят Новый год дома», — написал он.
По словам врачей, многие дети чувствуют себя хорошо и идут на поправку. Часть из них уже забрали родители.
Дети возвращались из лагеря в составе организованной группы из 125 человек в сопровождении взрослых. Поезд следовал из Тюмени в Адлер.
Во время поездки заболела и умерла 12-летняя девочка. Смерть ребенка была зафиксирована врачами на территории Пензенской области.
Позже на здоровье стали жаловаться и другие дети. При движении по территории Саратовской области группу детей встретили в Балашове скорые и врачи, заболевших доставили в инфекционную больницу Саратова. Позднее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко уточнила, что у 55 детей, возвращавшихся на поезде Тюмень — Адлер с отдыха в лагере, подтвердили грипп А.
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