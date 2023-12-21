Роспотребнадзор: у детей из поезда Тюмень — Адлер выявили грипп А

Роспотребнадзор сообщил о гриппе А у детей из поезда Тюмень — Адлер

У 60 детей из 125 наблюдаются признаки ОРВИ, причем у 15 из них лабораторно подтвержден грипп А, уточнил глава Саратовской области Бусаргин. Одна девочка 12 лет скончалась в поезде

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У заболевших детей, которые следовали в поезде в Адлер с отдыха в лагере, выявили вирус гриппа А. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Саратовской области.

«По результатам первых лабораторных исследований у детей с признаками ОРВИ определен вирус грипп А», — говорится в сообщении.

В установлении причины заболевания детей участвовали центр «Вектор» Роспотребнадзора, Центральный НИИ эпидемиологии и Всероссийский противочумный институт «Микроб».

Сейчас специалисты выполняют все необходимые противоэпидемические мероприятия.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что дети возвращались из лагеря в составе организованной группы из 125 человек в сопровождении взрослых. Поезд следовал из Тюмени в Адлер через территорию региона, когда несколько детей обратились за медицинской помощью из-за повышения температуры.

«Было принято решение встретить группу в Балашове, где была остановка поезда, чтобы централизованно доставить всех в инфекционную больницу Саратова. <...> Около 60 детей имеют признаки ОРВИ. У 15 из них лабораторно подтвержден грипп А», — написал он во «ВКонтакте».

По словам Бусаргина, состояние детей оценивается как удовлетворительное. Он добавил, что, согласно информации сопровождающих и оперативных служб соседнего региона, в ходе следования поезда скончалась 12-летняя девочка.

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