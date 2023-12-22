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Девять детей из лагеря в Крыму попали в больницу с кишечной инфекцией

Девять детей из лагеря в Евпатории попали в больницу с кишечной инфекцией
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Девять детей из лагеря «Юность» в Евпатории попали в больницу с признаками кишечной инфекции, сообщило министерство здравоохранения Крыма.

«Девять несовершеннолетних госпитализированы в инфекционное отделение Евпаторийской городской больницы с признаками кишечной инфекции. У одного ребенка установлен предварительный диагноз — ОРВИ», — говорится в сообщении ведомства.

Дети прошли медицинский осмотр и получают необходимое лечение, уточнили в Минздраве. Несовершеннолетние, которые контактировали с заболевшими, находятся в лагере под наблюдением.

В ведомстве также сообщили о проведении эпидемиологического расследования, профильные службы взяли ситуацию под контроль.

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Фото:Николай Гынгазов / Global Look Press

Ранее в социальных сетях появилась информация об отравлении детей, после чего отдел Роспотребназдора по Евпатории и Сакскому району и Межведомственная комиссия по вопросам организации отдыха и оздоровления администрации города начали проверку.

Накануне, 21 декабря, 86 детей, ехавших на поезде из Тюмени в Адлер, госпитализировали, после того как одна девочка скончалась. У 16 из них выявили грипп А, у 70 — диагностировали ОРВИ. Дети возвращались с отдыха в тюменском лагере «Олимпийская ребячка».

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Следственный комитет по факту смерти ребенка возбудил уголовное дело. Для установления причины произошедшего проводится судмедэкспертиза.

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Теги
Крым Евпатория Дети отравление госпитализация
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