Ким Чен Ын заявил о готовности нанести ответный ядерный удар

Северокорейский лидер Ким Чен Ын сообщил об эволюции военной доктрины страны, которая теперь позволяет «без колебаний» нанести ядерный удар. Вашингтон пригрозил Пхеньяну «концом режима» в ответ на подобную атаку

Ким Чен Ын (Фото: KCNA / Reuters)

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности «без колебаний нанести ядерный удар в ответ на ядерные провокации противника», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). «Противником» северокорейские официальные лица и СМИ часто называют Соединенные Штаты и их азиатских союзников, прежде всего Южную Корею.

21 декабря Ким провел встречу с военными из Главного управления ракетостроения в штаб-квартире Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Северокорейский лидер поздравил военнослужащих с успешным запуском «всемогущей» межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-18» в ночь с 17 на 18 декабря, который стал «шоком для американских империалистов и их первейших приспешников». Он также обвинил Вашингтон и Сеул в совершении «самоубийственных актов на протяжении всего года» и «одержимости неизлечимой истерией противостояния со священной» КНДР.

В последние месяцы США и Южная Корея стремительно наращивают сотрудничество в области ядерного сдерживания Северной Кореи на фоне участившихся ракетных испытаний и запуска ее первого военного спутника в конце ноября. 17 декабря в южнокорейский порт во второй раз за полгода зашла американская атомная подлодка Missouri, а 19 декабря США совместно с Южной Кореей провели воздушные учения с использованием американских стратегических бомбардировщиков B-1B. Таким образом, американская стратегическая авиация была уже 3 раз с начала года пролетела вблизи или над Корейским полуостровом, отметили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

На встрече с военными Ким назвал запуск МБР доказательством решимости вооруженных сил при защите суверенитета КНДР, а также наглядной демонстрацией возможностей «наступательного противодействия». Более того, ракетное испытание отражает «эволюцию ядерной стратегии и доктрины КНДР, которая без колебаний нанесет ядерный удар в ответ на ядерные провокации противника», говорится в сообщении ЦТАК. «Он добавил, что подлинная обороноспособность и защита прочного мира заключается в том, чтобы иметь реальные возможности для превентивного удара по противнику в любом месте и готовность к войне, заставляющая любого врага чувствовать страх», — передает агентство.

В ночь с 17 на 18 декабря КНДР в третий раз с начала года испытала твердотопливную МБР «Хвасон-18». По данным японских и южнокорейских военных, она пролетела 1 тыс. км, прежде чем упасть в Японском море в 250 км от исключительной экономической зоны Японии. Полет продлился 73 минуты, его максимальная высота превысила 6 тыс. м. По подсчетам японского министерства обороны, «Хвасон-18» способна достичь любой точки в США.

16 декабря в Вашингтоне состоялось заседание консультативной группы по вопросам ядерного планирования США и Южной Кореи. В опубликованном по итогам встречи заявлении говорится, что любая ядерная атака Пхеньяна против Соединенных Штатов или их союзников приведет к «окончанию режима Кима». По данным южнокорейских СМИ, стороны договорились включить сценарии «ядерных операций» в запланированные на следующий год совместные учения.