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Ким Чен Ын заявил о готовности нанести ответный ядерный удар

ЦТАК: Ким Чен Ын заявил, что КНДР готова нанести ядерный ответный ядерный удар
Северокорейский лидер Ким Чен Ын сообщил об эволюции военной доктрины страны, которая теперь позволяет «без колебаний» нанести ядерный удар. Вашингтон пригрозил Пхеньяну «концом режима» в ответ на подобную атаку
Ким Чен Ын&nbsp;
Ким Чен Ын  (Фото: KCNA / Reuters)

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности «без колебаний нанести ядерный удар в ответ на ядерные провокации противника», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). «Противником» северокорейские официальные лица и СМИ часто называют Соединенные Штаты и их азиатских союзников, прежде всего Южную Корею.

21 декабря Ким провел встречу с военными из Главного управления ракетостроения в штаб-квартире Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Северокорейский лидер поздравил военнослужащих с успешным запуском «всемогущей» межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-18» в ночь с 17 на 18 декабря, который стал «шоком для американских империалистов и их первейших приспешников». Он также обвинил Вашингтон и Сеул в совершении «самоубийственных актов на протяжении всего года» и «одержимости неизлечимой истерией противостояния со священной» КНДР.

В последние месяцы США и Южная Корея стремительно наращивают сотрудничество в области ядерного сдерживания Северной Кореи на фоне участившихся ракетных испытаний и запуска ее первого военного спутника в конце ноября. 17 декабря в южнокорейский порт во второй раз за полгода зашла американская атомная подлодка Missouri, а 19 декабря США совместно с Южной Кореей провели воздушные учения с использованием американских стратегических бомбардировщиков B-1B. Таким образом, американская стратегическая авиация была уже 3 раз с начала года пролетела вблизи или над Корейским полуостровом, отметили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

На встрече с военными Ким назвал запуск МБР доказательством решимости вооруженных сил при защите суверенитета КНДР, а также наглядной демонстрацией возможностей «наступательного противодействия». Более того, ракетное испытание отражает «эволюцию ядерной стратегии и доктрины КНДР, которая без колебаний нанесет ядерный удар в ответ на ядерные провокации противника», говорится в сообщении ЦТАК. «Он добавил, что подлинная обороноспособность и защита прочного мира заключается в том, чтобы иметь реальные возможности для превентивного удара по противнику в любом месте и готовность к войне, заставляющая любого врага чувствовать страх», — передает агентство.

Почему КНДР в противостоянии с Сеулом увеличивает число ракетных пусков
Политика
Фото:Yonhap / Reuters

В ночь с 17 на 18 декабря КНДР в третий раз с начала года испытала твердотопливную МБР «Хвасон-18». По данным японских и южнокорейских военных, она пролетела 1 тыс. км, прежде чем упасть в Японском море в 250 км от исключительной экономической зоны Японии. Полет продлился 73 минуты, его максимальная высота превысила 6 тыс. м. По подсчетам японского министерства обороны, «Хвасон-18» способна достичь любой точки в США.

16 декабря в Вашингтоне состоялось заседание консультативной группы по вопросам ядерного планирования США и Южной Кореи. В опубликованном по итогам встречи заявлении говорится, что любая ядерная атака Пхеньяна против Соединенных Штатов или их союзников приведет к «окончанию режима Кима». По данным южнокорейских СМИ, стороны договорились включить сценарии «ядерных операций» в запланированные на следующий год совместные учения.

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Валентина Шварцман
Ким Чен Ын КНДР ядерное оружие
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