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Тысячи людей вышли на митинг в Буэнос-Айресе против правительства Милея

Тысячи аргентинцев вышли на митинг в Буэнос-Айресе против правительства Милея

Тысячи аргентинцев вышли на демонстрацию в центре Буэнос-Айреса против правительства нового президента Аргентины Хавьера Милея, сообщает El País.

Демонстранты прошли маршем от здания конгресса до Площади Мая, рядом с которой находится Каса-Росада (резиденция президента) и другие правительственные здания. Президент следил за происходящим из штаб-квартиры Федеральной полиции, пишет El Periódico.

В ходе протестов произошли незначительные столкновения между полицией и участниками акции, по крайней мере двоих человек задержали. По данным CNN, один из протестующих ранил силовика ножом.

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Демонстрация была запланирована за несколько недель, ее организовали более сотни организаций, в том числе профсоюзных. Изначально акцию собирались провести в память о погибших и раненых в ходе протестов против президента Аргентины Фернандо де ла Руа 19-20 декабря 2001 года. Однако после того, как Милей объявил об экономических реформах, аргентинцы решили выступить против администрации нового президента.

Министр человеческого капитала Сандра Петтовелло 18 декабря объявила, что полиция будет разгонять протестующих, которые пойдут не по запланированному маршруту, и пригрозила, что участников демонстрации, перекрывающих улицы и дороги, лишат льгот и социальных пособий. Она отметила, что люди имеют право протестовать, но у граждан также «есть право на свободное передвижение».

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Теги
Аргентина протесты митинг Хавьер Милей Буэнос-Айрес
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