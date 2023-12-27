Лидер Аргентины пообещал референдум при отказе депутатов одобрить реформы

Хавьер Милей недавно представил план «шоковых» экономических реформ, которые может не поддержать парламент. Он заявил, что в таком случае проведет референдум. Но плебисцит не будет иметь обязательной юридической силы

Хавьер Милей (Фото: Tomas Cuesta / Reuters)

В Аргентине может пройти референдум, если парламент откажется поддержать план реформ, предложенный новым президентом Хавьером Милеем. Об этом он сам заявил в интервью LN+, передает La Nacion.

«Если они (члены парламента. — РБК) отвергнут его, я призову к плебисциту и заставлю их объяснить мне, почему они против народа. <...> Они не могут смириться с тем, что они проиграли, что население выбрало что-то другое», — сказал он.

Речь идет о президентском декрете о необходимости и срочности (el decreto de necesidad y urgencia, DNU). Он включает в себя более 300 реформ, среди которых — отмена правил, препятствующих приватизации публичных компаний; новые правила регулирования в сфере аренды недвижимости, туристических услуг и услуг спутниковой связи; запреты на экспортные ограничения и т. д.



Декрет может быть отклонен лишь решением обеих палат парламента. У партии Милея La Libertad Avanza («Свобода наступает») всего 38 мест из 257 в палате депутатов и всего семь из 72 в сенате. Как отмечало издание Buenos Aires Times, президент может рассчитывать на поддержку союзников из коалиции «Вместе за перемены», у которых 93 места в нижней палате и 24 — в верхней.



Как пишет La Nacion, согласно закону референдум, назначаемый исполнительной властью, не имеет обязательной юридической силы, то есть в случае с Милеем он будет представлять собой «политическое послание».

Милей победил на выборах в ноябре с результатом 56%, 10 декабря он вступил в должность президента. За радикальность взглядов политик получил прозвища «мини-Трамп» и «экономист с бензопилой».

На инаугурации Милей заявил, что реформы по восстановлению страны будут «шоковыми». «Ни одно правительство не получало худшего наследства, чем то, что получаем мы», — сказал он и подчеркнул, что большинство «постепенных» изменений не приводили к нужным результатам, а большинство «шоковых» были успешны.

Он предупредил, что страну ожидает стагфляция (явление, сочетающее в себе три фактора: слабый экономический рост или его отсутствие, высокую инфляцию и безработицу), но это будет «последняя горькая чаша», которая послужит началу восстановлению Аргентины.



Реформы Милея приветствуют далеко не все жители страны. В декабре в Аргентине прошли митинги против правительства нового президента.