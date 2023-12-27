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Лидер Аргентины пообещал референдум при отказе депутатов одобрить реформы

Президент Аргентины пообещал референдум при отказе парламента одобрить реформы
Хавьер Милей недавно представил план «шоковых» экономических реформ, которые может не поддержать парламент. Он заявил, что в таком случае проведет референдум. Но плебисцит не будет иметь обязательной юридической силы
Хавьер Милей
Хавьер Милей (Фото: Tomas Cuesta / Reuters)

В Аргентине может пройти референдум, если парламент откажется поддержать план реформ, предложенный новым президентом Хавьером Милеем. Об этом он сам заявил в интервью LN+, передает La Nacion.

«Если они (члены парламента. — РБК) отвергнут его, я призову к плебисциту и заставлю их объяснить мне, почему они против народа. <...> Они не могут смириться с тем, что они проиграли, что население выбрало что-то другое», — сказал он.

Речь идет о президентском декрете о необходимости и срочности (el decreto de necesidad y urgencia, DNU). Он включает в себя более 300 реформ, среди которых — отмена правил, препятствующих приватизации публичных компаний; новые правила регулирования в сфере аренды недвижимости, туристических услуг и услуг спутниковой связи; запреты на экспортные ограничения и т. д. 

Декрет может быть отклонен лишь решением обеих палат парламента. У партии Милея La Libertad Avanza («Свобода наступает») всего 38 мест из 257 в палате депутатов и всего семь из 72 в сенате. Как отмечало издание Buenos Aires Times, президент может рассчитывать на поддержку союзников из коалиции «Вместе за перемены», у которых 93 места в нижней палате и 24 — в верхней.

Как пишет La Nacion, согласно закону референдум, назначаемый исполнительной властью, не имеет обязательной юридической силы, то есть в случае с Милеем он будет представлять собой «политическое послание».

Почему аргентинцы критически встретили программу реформ президента Милея
Политика
Хавьер Милей

Милей победил на выборах в ноябре с результатом 56%, 10 декабря он вступил в должность президента. За радикальность взглядов политик получил прозвища «мини-Трамп» и «экономист с бензопилой».

На инаугурации Милей заявил, что реформы по восстановлению страны будут «шоковыми». «Ни одно правительство не получало худшего наследства, чем то, что получаем мы», — сказал он и подчеркнул, что большинство «постепенных» изменений не приводили к нужным результатам, а большинство «шоковых» были успешны.

Он предупредил, что страну ожидает стагфляция (явление, сочетающее в себе три фактора: слабый экономический рост или его отсутствие, высокую инфляцию и безработицу), но это будет «последняя горькая чаша», которая послужит началу восстановлению Аргентины.

Реформы Милея приветствуют далеко не все жители страны. В декабре в Аргентине прошли митинги против правительства нового президента.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Аргентина Хавьер Милей реформы Референдум
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