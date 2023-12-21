Почему аргентинцы критически встретили программу реформ президента Милея Он предложил отменить или скорректировать более 300 законов и нормативных актов

Новый президент Аргентины Хавьер Милей представил детальную программу реформ экономики. Она предполагает сокращение расходов, либерализацию и дерегулирование множества отраслей. Оппозиция встретила ее критически

Хавьер Милей (Фото: Marcos Brindicci / Getty Images)

Какие преобразования предложил Милей

Вечером 20 декабря, спустя десять дней после принесения присяги, президент Аргентины Хавьер Милей представил программу трансформации национальной экономики. Его обращение к нации было записано в официальной резиденции «Розовый дом» (Casa Rosada).

Окруженный членами правительства, Милей начал свою 16-минутную речь с критики курса прежнего руководства. «Проблема не в поваре, а в рецепте — идеи, которые провалились в Аргентине и по всей планете, где их пытались реализовать, стали экономическим, социальным и культурным провалом и стоили жизни миллионам людей», — заявил он. Вслед за этим Милей представил свою программу из 30 пунктов, посвященную радикальному преобразованию и дерегулированию аргентинской экономики. В частности, он предложил отменить законы, регулирующие аренду жилья и поставку товаров в магазины, ввести запрет на экспортные ограничения, ликвидировать подразделение Министерства экономики, осуществляющее надзор за ценами, а также пересмотреть статус ряда государственных предприятий — авиакомпаний, СМИ и энергетической компании YPF — с целью их последующей приватизации.

Милей также объявил о дерегулировании сфер туристических услуг и услуг спутниковой связи, чтобы позволить выйти на аргентинский рынок международным компаниям, в том числе Starlink Илона Маска, а также заявил о либерализации виноделия, медицинского страхования и фармацевтики. Президент также анонсировал «модернизацию трудового законодательства для облегчения процесса создания реальных рабочих мест» и объявил о приостановке всех строительных проектов, осуществляющихся на бюджетные средства.

Всего предложенная Милеем программа предполагает отмену или корректировку более чем 300 законов и нормативных актов.

Неделей ранее, 12 декабря, правительство Милея приступило к экономической «шоковой терапии». Новый министр экономики Луис Капуто объявил о девальвации курса песо к доллару на 50% с целью стимулирования экспортеров и о сокращении государственных субсидий на энергоносители и транспорт. Эти меры одобрил Международный валютный фонд (МВФ), долг Аргентины перед которым составляет $44 млрд. «Эти смелые первоначальные меры направлены на значительное улучшение состояния государственных финансов, с тем чтобы защитить наиболее уязвимые слои общества и укрепить валютный режим», — говорится в заявлении МВФ.

В телеобращении Милей предупредил аргентинцев, что экономическая ситуация в стране сперва ухудшится, прежде чем начать улучшаться, но подчеркнул, что «шоковая терапия» — единственный путь. «Наша цель — начать путь к восстановлению страны», — резюмировал он.

Как законодатели отреагировали на программу

Сначала президентский декрет, насчитывающий 83 страницы, будет опубликован в аргентинской «Официальной газете» (Official Gazette), а затем передан на рассмотрение в Национальный конгресс. Милей объявил, что в ближайшие несколько дней будут созваны внеочередные заседания двух его палат для рассмотрения соответствующих законопроектов. И предупредил законодателей, что им предстоит важный выбор — стать частью перемен или препятствовать «самому амбициозному проекту реформ последних лет».

Некоторые представители оппозиции, к которой теперь принадлежат и прежде правившие перонисты, раскритиковали план Милея и даже усомнились в законности отмены множества законов и нормативных актов одним указом. «Он продолжает выступать с предвыборными лозунгами, не понимая, что должен управлять страной, соблюдая Конституцию. Законодательной ветви власти предстоит глубоко проанализировать каждую строчку этого срочного декрета», — заявила оппозиционный депутат Маргарита Столбицер в соцсети X (бывший Twitter).

Декрет может быть отклонен лишь решением обеих палат парламента. У партии Милея La Libertad Avanza («Свобода наступает») всего 38 мест из 257 в палате депутатов и всего семь из 72 в сенате, но, как отмечает издание Buenos Aires Times, президент может рассчитывать на поддержку союзников из коалиции «Вместе за перемены», у которых 93 места в нижней палате и 24 — в верхней.

Хавьер Милей был избран президентом Аргентины по итогам второго тура выборов, состоявшегося 19 ноября 2023 года. Он набрал 55,75% голосов, у его соперника, кандидата от прежнего правительства Серхио Массы, 44,24%. В ходе предвыборной кампании Милей обещал существенно сократить государственный сектор экономики и правительственные расходы, побороть трехзначную инфляцию, ликвидировать Центральный банк и заменить песо на доллар. Также он намеревался «порвать» с Китаем и Бразилией, отозвать заявку Аргентины в БРИКС и укрепить отношения с США и Израилем. 10 декабря политик принес президентскую присягу.

Что происходило в этот день на улицах Буэнос-Айреса

Первоначально администрация Милея планировала выпустить его обращение в эфир еще днем, но затем перенесла трансляцию на девять часов вечера. К этому времени в Буэнос-Айресе завершился марш памяти жертв бунта 20 декабря 2001 года (по всей стране тогда погибли 39 человек). Как отмечают местные СМИ, ежегодное мероприятие превратилось в акцию протеста против девальвации валюты и сокращения госсубсидий. Марш завершился на центральной столичной площади Мая, где его участники скандировали антиправительственные лозунги и размахивали флагами различных социалистических организаций. Площадь со всех сторон была окружена полицейскими, причем на некоторых участках марша их было больше, чем участников акции, отмечает The Buenos Aires Herald. Имели место несколько столкновений с полицией, но в целом акция прошла мирно, и уже к 6:30 вечера площадь опустела.

Незадолго до марша новый министр безопасности Патрисия Буллрич ввела новые правила проведения демонстраций, чтобы положить конец такой традиционной для Аргентины формы протеста, как перекрытие дорог на несколько часов, а то и дней. Недовольные могут «протестовать и на тротуаре», пояснила она. Кроме того, протестующие будут идентифицироваться с помощью «видео, цифровых или ручных средств», чтобы затем власти могли выставить либо общественным организациям, либо идентифицированным лицам счет за работу сил безопасности. Правительство также пообещало прекратить выплату социальных пособий тем демонстрантам, которые попытаются перекрывать дороги, и привлекать к ответственности родителей школьников, которые вместо уроков идут на протестные акции.

После того как завершилась трансляция обращения Милея, недовольные его планом жители Буэнос-Айреса вновь вышли на улицы и принялись стучать по сковородкам и кастрюлям в знак протеста, а несколько сотен человек собрались на площади у конгресса, скандируя: «Наша страна не продается!»