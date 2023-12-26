ЦИК назвала число желающих стать кандидатом на выборах президента России

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На пост президента России претендуют 33 человека, сообщил «РИА Новости» зампред Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев.

«В итоге всего 33, мне кажется. <…> Заявлялись 33», — сказал он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя число кандидатов, напомнил, что право баллотироваться закреплено в Конституции, однако не у каждого политические амбиции «реализуемы».

Голосование на выборах президента России пройдет с 15 по 17 марта 2024 года. О намерении участвовать в выборах объявил и действующий президент Владимир Путин, который занимает эту должность четвертый срок.