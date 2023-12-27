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Общество ,  
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В Киеве заявили о необходимости ремонта третьего участка метро

В Киеве заявили о необходимости ремонта третьего участка метро из-за проседания
Фото: Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Фото: Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

На участке синей ветки метро в Киеве — между станциями «Почайна» и «Тараса Шевченко» — необходимо провести ремонт в связи с проседанием тоннелей, сообщил первый заместитель мэра города Николай Поворозник в интервью изданию «Экономическая правда».

По его словам, работы запланированы на лето 2024 года.

Руководство Киевского метрополитена объяснило, что полностью движение поездов на этом участке останавливать не планируют, будет перекрыто движение поездов по одному из двух тоннелей. «Будут временные проезды, другая схема организации движения. Поезда нигде не будут разворачиваться, они будут поочередно проезжать этот участок по одному тоннелю», — уточнил Поворозник.

Поводом для ремонта участка метро стало проседание тоннеля, объяснил он. «Это вопрос своевременного обследования, своевременного ремонта, поддержания его в рабочем движении. Нет никаких больших проблем», — заверил заммэра Киева.

На время ремонта «Киевпастранс» организует дополнительные маршруты наземного транспорта.

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На этой же синей ветке уже сейчас перекрыт участок на юге пути — между станциями «Теремки» и «Демиевская». 8 декабря там произошла разгерметизация тоннеля, вода полилась на рельсы метро, участок затопило. «Страна.ua» писала, что среди возможных причин затопления рассматривается нарушение технологии изоляции при строительстве тоннеля.

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Кроме того, в начале декабря власти Киева предупредили о планах частично закрыть на ремонт еще одну — красную — ветку метрополитена. Как объяснил глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Витренко, ветка метро может быть закрыта, если экспертиза подтвердит аварийное состояние первого метромоста через Днепр.

«Если будет подтверждено, что он аварийно опасный, то, к сожалению, будет требование закрыть этот мост, соединяющий два берега», — сказал Витренко.

Он назвал возможность закрытия моста «апокалиптическим» сценарием, поскольку метромосты имеют стратегическое значение, в том числе для деятельности Вооруженных сил Украины.

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