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Общество ,  
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В Киеве заявили об угрозе закрытия еще одной ветки метро

Депутат Витренко: еще одну ветку метро в Киеве могут закрыть в любой момент
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

В Киеве могут частично закрыть на ремонт еще одну — красную — ветку метрополитена, сообщил глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Витренко. Его слова приводит «РБК Украина».

Витренко отметил, что экспертиза может подтвердить аварийное состояние первого метромоста через Днепр в Киеве. В этом случае закроется часть красной ветки метрополитена.

«Если покажет экспертиза, что мост Метро нужно будет закрывать, сейчас выделены средства на разработку проектно-сметной документации <...> и если будет подтверждено, что он аварийно опасный, то, к сожалению, будет требование закрыть этот мост, соединяющий два берега», — сказал глава комиссии.

Витренко назвал возможность закрытия моста «апокалиптическим» сценарием, поскольку метромосты имеют стратегическое значение, в том числе для деятельности Вооруженных сил страны. «Это страшное событие, которое может произойти в любой момент», — добавил глава комиссии Киевсовета.

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Фото:vitaliy_klitschko / Telegram

Глава «Киевского метрополитена» Виктор Брагинский признал, что мост Метро находится в «очень тяжелом, как говорится, «уставшем» состоянии» и нуждается в «капитальном ремонте».

В Киеве уже закрыли один из участков метро: 8 декабря произошел размыв между станциями «Теремки» и «Демиевская». Издание «Страна.ua» сообщило, что причиной стала разгерметизация тоннеля. Это могло произойти в том числе из-за нарушения техники безопасности при строительстве. Киевский горсовет постановил, что движение поездов на этом участке синей ветки закроют на полгода.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обвинил в произошедшем киевские власти. Он подчеркнул, что произошедшее «окажет непосредственное влияние на безопасность киевлян».

Теги
Киев метрополитен Украина закрытие станций
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