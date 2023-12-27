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Мужчина с обрезом напал на отделение Россельхозбанка в Екатеринбурге

В Екатеринбурге вооруженный мужчина напал на отделение Россельхозбанка
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Вооруженный обрезом мужчина в Екатеринбурге попытался ограбить банк, его разыскивают сотрудники полиции, сообщил РБК руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Сыщики анализируют съемки с камер наблюдения, отрабатывают на причастность лиц, склонных к такого рода поступкам, наркозависимых, гастролеров и ранее судимых», — уточнил Горелых. Он добавил, что руководство регионального главка МВД взяло на контроль раскрытие преступления.

Сотрудники банка «действовали четко по инструкции, нажав тревожную кнопку и вызвав отряд охранного предприятия», сообщили РБК в Россельхозбанке. Там указали, что сотрудники и клиенты банка не пострадали, а отделение банка сегодня работает в штатном режиме.

По данным телеграм-канала Baza, вечером 26 декабря в отделение Россельхозбанка зашел мужчина, вооруженный обрезом двуствольного ружья. Он потребовал у менеджеров отдать ему все деньги, работники банка отказались. Тогда неизвестный дважды выстрелил в потолок, после чего покинул отделение.

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Вечером 17 ноября в центре Москвы на Пресненском Валу неизвестные открыли стрельбу у отделения одного из банков. Как сообщили РБК в столичном управлении МВД, нападавшие отняли сумку у двух мужчин и скрылись, один человек пострадал. Как уточнил телеграм-канал Mash, неизвестные напали на курьеров, которые шли мимо Российского финансового банка и несли мешок с деньгами. Один курьер пострадал. Прокуратура взяла под контроль возбуждение уголовного дела о разбойном нападении (ст. 162 УК). По этой статье грозит до 15 лет лишения свободы.

Теги
Россельхозбанк Екатеринбург МВД ограбление банка Валерий Горелых новости
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