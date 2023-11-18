В Москве завели уголовное дело после стрельбы у банка и кражи ₽300 млн
Полиция Москвы возбудила уголовное дело после стрельбы у отделения одного из банков и кражи сумки с 300 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МВД.
По данным ведомства, дело было заведено по ч. 4 ст. 162 УК (разбой в особо крупном размере, совершенный организованной группой). Максимальное наказание которое предусматривает эта статья, — лишение свободы на срок до 15 лет.
Вечером 17 ноября в центре Москвы на Пресненском Валу неизвестные открыли стрельбу у отделения одного из банков. Как сообщили РБК в столичном управлении МВД, нападавшие отняли сумку у двух мужчин и скрылись, один человек пострадал.
Телеграм-канал Mash писал, что неизвестные напали на курьеров, которые шли мимо Российского финансового банка на Краснопресненской улице и несли мешок с деньгами. Как уточнял «112», нападению подверглись «частные обнальщики», которые подъехали к банку. Рядом с ними остановился Mercedes черного цвета с двумя пассажирами, из которого вышли злоумышленники. По данным Mash, один из курьеров получил ранения ноги, а грабители скрылись. Часть денег выпала из отобранного чемодана, сообщила Baza.
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