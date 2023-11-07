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Суд дал 22 года главарю ограбившей инкассаторов на ₽100 млн ячейки ИГИЛ

Главаря ограбившей инкассаторов на ₽100 млн ячейки ИГИЛ приговорили к 22 годам

Суд дал 22 года главарю ограбившей инкассаторов на ₽100 млн ячейки ИГИЛ
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Главаря ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), причастной к нападениям на инкассаторов в Москве и области, приговорили к 22 годам лишения свободы. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении управления ФСБ по Москве и Московской области.

Следствие полагает, что лидер ячейки Сатторов Орифжон Турсунбоевич (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и еще «семь активных участников, исповедовавших радикальное течение в исламе, присягнули ИГИЛ и создали устойчивую вооруженную банду «Дмитровский джамаат».

Группировка совершала нападения на инкассаторов в регионе, похитив таким образом более 100 млн руб. Часть этих средств злоумышленники переслали террористическим организациям, действующим на территории Сирии, сказано в сообщении.

Суд согласился, что Сатторов как лидер ячейки участвовал в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК), содействовал террористической деятельности путем вербовки, вооружения, финансирования и подготовки боевиков (ч. 1, 1.1 ст. 205.1 УК) и занимался бандитизмом (ч. 1 ст. 209 УК).

Также суд посчитал, что Сатторов причастен к незаконному приобретению хранению или ношению оружия (ч. 3 ст. 222 УК), разбою (ч. 4 ст. 162 УК) и подготовке к убийству (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК).

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Первые восемь лет Сатторов будет содержаться в тюрьме, оставшуюся часть наказания он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима, уточнили в ФСБ. Суд также оштрафовал его на 800 тыс. руб.

Процессы в отношении остальных членов ячейки продолжаются, подчеркнули в управлении ведомства.

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ИГИЛ Исламское государство терроризм банда бандитизм инкассаторы ФСБ
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