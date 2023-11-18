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Прокуратура показала видео с места стрельбы у отделения банка в Москве

Появились кадры с места стрельбы у отделения банка, где украли сумку с ₽200 млн

Появились кадры с места стрельбы у отделения банка в центре Москвы, около которого неизвестные отняли сумку с деньгами у двух мужчин. Видеозапись с места событий опубликовала городская прокуратура.

Ограбление произошло около в 7:30 по местному времени на Пресненском Валу. Как сообщили в столичном главке МВД, неизвестные граждане, угрожая предметом, похожим на пистолет, отняли сумку у двух мужчин и скрылись. По предварительным данным, пострадал один человек, отмечали в ведомстве.

«РИА Новости» и Mash писали, что у мужчин похитили около 300 млн руб., телеграм-канал «112» называел сумму в 200 млн, Baza — более сотни миллионов.

В Москве у банка открыли стрельбу и украли сумку с 200 млн руб.
Общество
Фото:Владислав Шатило / РБК

Нападение, утверждал Mash, совершили на курьеров, которые шли мимо Российского финансового банка на Краснопресненской улице и несли мешок с деньгами. По информации «112», нападению подверглись «частные обнальщики», которые подъехали к банку. Рядом с ними остановился автомобиль Mercedes черного цвета, из которого вышли злоумышленники. Один из курьеров получил ранения ноги, писал Mash. Как сообщал Baza, часть отобранных денег выпала.

В Москве объявили план «Перехват», писали Shot и «112». Прокуратура взяла под контроль возбуждение уголовного дела о разбойном нападении (ст. 162 УК). По этой статье грозит до 15 лет лишения свободы.

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Теги
Москва стрельба ограбление
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