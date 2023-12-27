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Леонид Слуцкий стал главным тренером клуба «Шанхай Шэньхуа»

Леонида Слуцкого назначили главным тренером футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа»
«Шанхай Шэньхуа» не стал продлевать контракт с бывшим главным тренером У Цзиньгуем. Источник «РБК Спорт» в середине декабря сообщил, что переговоры со Слуцким находятся на финальной стадии

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Леонид Слуцкий возглавил китайский клуб «Шанхай Шэньхуа», сообщает ТАСС.

«Футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа» тепло приветствует Слуцкого и его команду. Мы надеемся, что он как можно скорее познакомится с командой и выработает подходящий для нее технический и тактический стиль», — говорится в заявлении коллектива.

Официально Слуцкий станет главным тренером клуба с 1 января 2024 года.

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В середине декабря источник, близкий к Слуцкому, рассказал «РБК Спорт», что переговоры между «Шанхаем» и тренером находятся на финальной стадии.

26 декабря «Шанхай Шэньхуа» в соцсети Weibo объявил об уходе У Цзиньгуя с поста главного тренера. С ним не стали продлевать контракт, заканчивающийся 31 декабря.

В прошедшем сезоне «Шанхай Шэньхуа» занял пятое место в чемпионате Китая и завоевал Кубок страны. У Цзиньгуй возглавлял команду с 2022 года.

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Слуцкий ранее работал в клубах «Витесс», «Халл Сити», ЦСКА, «Крылья Советов», «Москва», «Уралан», «Олимпия» и сборной России. Под его руководством ЦСКА стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России, а сборная России провально выступила на чемпионате Европы 2016 года, где не смогла выйти из группы.

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Леонид Слуцкий Футбол Китай главный тренер
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