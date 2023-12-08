 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Спорт ,  
0 

YouTube-шоу Дзюбы и Слуцкого решили закрыть

YouTube-шоу Дзюбы и Слуцкого «Ну так нельзя» решили закрыть
Шоу «Ну, так нельзя» выходит с апреля. Его гостями в основном становились известные футболисты
Артем Дзюба и Леонид Слуцкий
Артем Дзюба и Леонид Слуцкий (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

YouTube-шоу «Ну, так нельзя» с ведущими Артемом Дзюбой и Леонидом Слуцким будет закрыто. Об этом сообщается в телеграм-канале «Коммент шоу» (является организатором этого проекта).

«Мы прислушались к вашему мнению, поэтому решили закрыть проект. Про все расскажем чуть позже», — говорится в сообщении.

«Ну, так нельзя» выходит с апреля. Гостями шоу в основном становились известные футболисты. Многие выпуски собрали более 500 тыс. Однако последние три эпизода не набирали и 200 тыс.

Гостем финального для шоу эпизода стал защитник «Крыльев Советов» Роман Евгеньев.

Шоу не раз вызывало критику из-за обилия нецензурной лексики в эфире.

Теги
Леонид Слуцкий Артём Дзюба YouTube

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 8 декабря
EUR ЦБ: 99,81 (-0,32) Инвестиции, 07 дек, 16:50 Курс доллара на 8 декабря
USD ЦБ: 92,57 (-0,22) Инвестиции, 07 дек, 16:50
Делать все по-своему: как стать востребованным фотографом РБК и ВТБ, 15:19
Бизнес-кластер ПСБ стал победителем премии «Время инноваций»​ Пресс-релиз, 15:19
Путин объявляет о выдвижении на выборах президента. Видео Политика, 15:09
ПСБ предложил клиентам «Универсальную защиту» платежных карт Пресс-релиз, 15:07
Силуанов назвал финансовые выводы из мультфильма «Буратино» Финансы, 15:06
В чем выгода работы с самозанятыми для бизнеса РБК и Сбер, 15:05
Погиб воевавший на стороне ВСУ актер из «Возвращения Мухтара» Кухарский Политика, 15:03
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Одобрить за 24 часа: чем интересна ипотека через сайт застройщика РБК и ПИК, 14:56
Ilta-Sanomat узнала, что экс-командира «Русича» могут выдворить из страны Политика, 14:55
Цифровой рубль станет доступен для всех россиян в следующем году Крипто, 14:53
YouTube-шоу Дзюбы и Слуцкого решили закрыть Спорт, 14:52
Зампред ВТБ рассказал, что помогло России преодолеть санкции Экономика, 14:39
В Италии разгорелся скандал из-за любимой статуи Гитлера Life, 14:36
Аналитики назвали стоимость проданной иностранцами недвижимости в России Недвижимость, 14:34