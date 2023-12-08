YouTube-шоу Дзюбы и Слуцкого решили закрыть

YouTube-шоу Дзюбы и Слуцкого «Ну так нельзя» решили закрыть

Шоу «Ну, так нельзя» выходит с апреля. Его гостями в основном становились известные футболисты

Артем Дзюба и Леонид Слуцкий (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

YouTube-шоу «Ну, так нельзя» с ведущими Артемом Дзюбой и Леонидом Слуцким будет закрыто. Об этом сообщается в телеграм-канале «Коммент шоу» (является организатором этого проекта).

«Мы прислушались к вашему мнению, поэтому решили закрыть проект. Про все расскажем чуть позже», — говорится в сообщении.

«Ну, так нельзя» выходит с апреля. Гостями шоу в основном становились известные футболисты. Многие выпуски собрали более 500 тыс. Однако последние три эпизода не набирали и 200 тыс.

Гостем финального для шоу эпизода стал защитник «Крыльев Советов» Роман Евгеньев.

Шоу не раз вызывало критику из-за обилия нецензурной лексики в эфире.