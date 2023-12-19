Леонида Слуцкого позвали возглавить китайский клуб

Бывший главный тренер ЦСКА ведет переговоры с «Шанхай Шэньхуа». Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин», из которого он ушел в ноябре 2022 года

Леонид Слуцкий (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может возглавить один из китайских клубов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что вместе со Слуцким в Китай отправится его бывший ассистент в «Халл Сити» и «Витессе» Олег Яровинский.

Как сообщил журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале, Слуцкий договорился о контракте с «Шанхай Шэньхуа». Одним из его помощников также может стать Василий Березуцкий.

Источник, близкий к Слуцкому, рассказал «РБК Спорт», что переговоры между «Шанхаем» и тренером находятся на финальной стадии.

РБК обратился за комментариями к Слуцкому.

Последним клубом Слуцкого был казанский «Рубин», из которого он ушел в ноябре 2022 года. Яровинский занимал должность спортивного директора в «Рубине» до января 2023 года, Березуцкий этим летом покинул тренерский штаб ЦСКА.

Слуцкий ранее работал в «Витессе», «Халл Сити», ЦСКА, «Крыльях Советов», «Москве», «Уралане», «Олимпии» и сборной России. Под его руководством ЦСКА стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. Сборная России провально выступила на чемпионате Европы 2016 года, где не смогла выйти из группы.