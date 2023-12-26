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Китайский клуб покинул тренер на фоне сообщений о назначении Слуцкого

«Шанхай Шэньхуа» расстался с тренером на фоне сообщений о назначении Слуцкого
«Шанхай Шэньхуа» объявил, что не будет продлевать заканчивающийся в конце года контракт с У Цзиньгуем. Ранее сообщалось, что экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий ведет переговоры с китайским клубом
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Китайский футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа» в соцсети Weibo объявил об уходе У Цзиньгуя с поста главного тренера. Руководство команды приняло решение не продлевать с ним контракт, который заканчивается 31 декабря.

В прошедшем сезоне «Шанхай Шэньхуа» занял пятое место в чемпионате Китая и завоевал Кубок страны. У Цзиньгуй возглавлял команду с 2022 года.

На прошлой неделе «Спорт-Экспресс» сообщил, что новым тренером китайской команды может стать Леонид Слуцкий. Источник, близкий к экс-тренеру сборной России, рассказал «РБК Спорт», что переговоры между «Шанхаем» и тренером находятся на финальной стадии.

Последним клубом Слуцкого был казанский «Рубин», из которого он ушел в ноябре 2022 года. Ранее он работал в нидерландском «Витессе», английском «Халл Сити», ЦСКА, «Крыльях Советов», «Москве», «Уралане», «Олимпии» и сборной России.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Китай Леонид Слуцкий (тренер)
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