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Казахстан за год прокачал более 50 млн тонн нефти по КТК

Казахстан за 2023 год транспортировал более 50 млн тонн нефти по КТК

Казахстан за год транспортировал через нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) более 50 млн тонн нефти, сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, видеозапись его выступления опубликована на сайте правительства.

«По данному приоритетному направлению (развитию альтернативных маршрутов транспортировки нефти. — РБК) основной маршрут — это трубопровод КТК. На сегодняшний день уже транспортировано более 50 млн тонн казахстанской нефти», — сказал министр (цитата по ТАСС).

При этом всего за год Казахстан экспортировал 64,3 млн тонн нефти.

За период с января по ноябрь объем добычи нефти и газового конденсата составил 82,2 млн тонн — это на 8% больше, чем за аналогичный период 2022 года, отметил также Саткалиев.

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Фото:РИА Новости

В 2022 году КТК прокачал по своей трубопроводной системе 58,7 млн тонн нефти, из которых около 52,2 млн тонн — с территории Казахстана.

Президент Касым-Жомарт Токаев в прошлом году поручил «Казмунайгазу» (один из двух крупнейших акционеров КТК) проработать использование Транскаспийского маршрута для экспорта нефти (он проходит через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы). Причиной этому стали перебои в работе КТК. Например, в марте были повреждены два из трех выносных причальных устройств для прокачки нефти, в августе были найдены трещины в узлах крепления подводных рукавов причалов.

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В конце августа 2023 года вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов заявил, что Казахстан транспортировал 300 тыс. т нефти через Каспийское море и по трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан. В общей сложности по этим маршрутам в 2023 году планировалось отправить около 1,5 млн т. По КТК было экспортировано примерно 40,5 млн т.

Теги
Казахстан КТК нефть
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