МИД заявил, что США в 2024-м будут держать конфликт на Украине «на плаву»

Соединенные Штаты продолжат стимулировать конфликт на Украине в 2024 году, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью радио «Комсомольская правда».

«Они (США. — РБК) будут делать все, чтобы украинскую тему весь 2024 год держать на плаву. Получится вытаскивать у своих налогоплательщиков деньги — будут это делать. Не получится — будут стимулировать киевский режим к терактам», — сказала она в ответ на вопрос, продолжат ли США финансировать Украину.

Кроме того, американские власти будут продолжать «большое информационно-политическое шоу», отметила Захарова. «Иначе им надо будет признавать, что проект рассыпался, а для демократов перед выборами это смерти подобно», — резюмировала представитель российского МИДа.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. В предвыборной гонке участвуют трое независимых кандидатов, столько же — от Демократической партии, в том числе действующий американский президент Джо Байден, и семь политиков от Республиканской партии, включая экс-президента Дональда Трампа.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США объявят в конце декабря о новом пакете помощи для Украины, который станет последним из-за исчерпания ресурсов. В администрации американского президента неоднократно предупреждали, что деньги для Украины закончатся до конца 2023 года, если конгресс не придет к соглашению по выделению дополнительных денег.

Законодатели США с конца сентября не могут согласовать выделение средств для помощи Украине и другим зарубежным союзникам Вашингтона. Байден в конце октября запросил у парламента пакет финансирования на $106 млрд, который среди прочего предусматривает выделение военной помощи Украине в размере $61 млрд. В начале декабря в сенате США прошло процедурное голосование по этому законопроекту, его рассмотрение не одобрили. Для положительного решения требовались голоса 60 сенаторов, но поддержали его 49 человек, а 51 отдал голос «против».