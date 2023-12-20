Захарова заявила о переходе Северной Европы под контроль США

Захарова: соглашения с Финляндией и Швецией дали США контроль над Европой

Мария Захарова (Фото: Станислав Красильников / РИА Новости)

Оборонные соглашения, которые США заключили с Финляндией и Швецией, дадут Вашингтону контроль над Северной Европой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Теперь контроль за регионом фактически переходит к Вашингтону. Идет бурное военное освоение территорий двух стран государствами НАТО, при том что Швеция пока еще даже не вступила в альянс», — цитирует ее ТАСС.

По словам Захаровой, подписанные соглашения предоставят Соединенным Штатам «неограниченные возможности» по использованию военных объектов этих стран в своих целях, которые не совпадают с интересами финнов.

Финляндия стала членом НАТО в апреле 2023 года, а Швеция, которая также подала заявку, ожидает одобрения Турции и Венгрии.

Весной 2023 года Захарова заявила, что контакты Хельсинки и Вашингтона говорят о том, что Финляндия теряет суверенитет, и добавила, что Москва «будет вынуждена принять ответные меры как военно-технического, так и иного характера».

У России и Финляндии нет никаких споров и проблем, но они появятся в связи со вступлением соседней страны в НАТО, заявил в декабре российский президент Владимир Путин.

США и Швеция подписали соглашение об укреплении сотрудничества в сфере обороны 6 декабря. В Госдепартаменте отметили, что оно будет действовать до формального присоединения Швеции к НАТО и после него.



Финляндия подписала соглашение о размещении в стране американских сил 18 декабря. Одной из причиной, согласно тексту документа, стало ослабление безопасности и стабильности Финляндии и Европы на фоне военной операции России на Украине.