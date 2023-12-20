 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Захарова заявила о переходе Северной Европы под контроль США

Захарова: соглашения с Финляндией и Швецией дали США контроль над Европой
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Станислав Красильников / РИА Новости)

Оборонные соглашения, которые США заключили с Финляндией и Швецией, дадут Вашингтону контроль над Северной Европой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Теперь контроль за регионом фактически переходит к Вашингтону. Идет бурное военное освоение территорий двух стран государствами НАТО, при том что Швеция пока еще даже не вступила в альянс», — цитирует ее ТАСС.

По словам Захаровой, подписанные соглашения предоставят Соединенным Штатам «неограниченные возможности» по использованию военных объектов этих стран в своих целях, которые не совпадают с интересами финнов.

США и Финляндия подписали соглашение о размещении в ней американских сил
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Финляндия стала членом НАТО в апреле 2023 года, а Швеция, которая также подала заявку, ожидает одобрения Турции и Венгрии.

Весной 2023 года Захарова заявила, что контакты Хельсинки и Вашингтона говорят о том, что Финляндия теряет суверенитет, и добавила, что Москва «будет вынуждена принять ответные меры как военно-технического, так и иного характера».

У России и Финляндии нет никаких споров и проблем, но они появятся в связи со вступлением соседней страны в НАТО, заявил в декабре российский президент Владимир Путин.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год

США и Швеция подписали соглашение об укреплении сотрудничества в сфере обороны 6 декабря. В Госдепартаменте отметили, что оно будет действовать до формального присоединения Швеции к НАТО и после него.

Финляндия подписала соглашение о размещении в стране американских сил 18 декабря. Одной из причиной, согласно тексту документа, стало ослабление безопасности и стабильности Финляндии и Европы на фоне военной операции России на Украине.

Кредит наличными от

Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.

Узнать подробнее

Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут

Узнать подробнее

Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.

Узнать подробнее

ВТБ. Всё получится

Узнать подробнее

.

Узнать подробнее

Рекламодатель: БАНК ВТБ (ПАО), ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000, РЕКЛАМА, 0+

Теги
Персоны
Мария Захарова Швеция Финляндия США военное соглашение
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
Материалы по теме
В МИД России вызвали послов Финляндии и Австралии
Политика
США и Финляндия подписали соглашение о размещении в ней американских сил
Политика
Путин заявил, что с Финляндией будут проблемы из-за вступления в НАТО
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 99,05 (+0,47) Инвестиции, 16:28 Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 90,41 (+0,32) Инвестиции, 16:28
Reuters узнал о призыве Индии отложить запрет на российские алмазы Экономика, 16:53
СК «Согласие» стала лауреатом премии «Финансовая элита России» Пресс-релиз, 16:50
«ФосАгро» выплатит ₽7 млрд как налог на сверхприбыль. Что будет с акциями Pro, 16:46
Сотрудника метро уволят после падения льда с крыши у «Смоленской» Общество, 16:43
Семь каналов и SMS: какие инструменты цифровой рекламы использует бизнес Тренды, 16:43
Захарова заявила о переходе Северной Европы под контроль США Политика, 16:31
Интерпол конфисковал $300 млн у киберпреступников и криптомошенников Крипто, 16:29
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Суд ЕС разрешил россиянам управлять самолетами в частном порядке Политика, 16:21
OMV ответила на указ Путина о ее российских активах Бизнес, 16:20
Девелопер Legenda впервые выпустил ЦФА вместо облигаций Инвестиции, 16:19
В Московской неделе красоты приняли участие более 460 компаний Отрасли, 16:16
ЦСКА отказался от вратаря после неудачного матча КХЛ против «Динамо» Спорт, 16:11
Не только производство: чем интересна карьера в энергетических компаниях Тренды, 16:10
Большинство украинцев в опросе выступили против отставки Залужного Политика, 16:09