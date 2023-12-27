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Военная операция на Украине ,  
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В ЛНР в новогодние праздники приостановят действие комендантского часа

В ЛНР на время новогодних праздников приостановят действие комендантского часа
Сюжет
Военная операция на Украине

На время новогодних праздников в ЛНР, за исключением нескольких городов и районов, приостановят действие комендантского часа. Соответствующий указ подписал глава ЛНР Леонид Пасечник, сообщило правительство республики в телеграм-канале.

«Действие запрета на нахождение граждан на улицах и иных общественных местах <…> приостанавливается с 23:00 31.12.2023 до 04:00 08.01.2024», — говорится в тексте документа.

При этом в городах Лисичанск, Первомайск, Рубежное, Северодонецк, а также в Сватовском, Троицком и Кременском районах комендантский час сохранится. Указанные населенные пункты находятся вблизи границы с территориями, подконтрольными Украине.

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Фото:Анастасия Власова / Getty Images

После вхождения в октябре 2022 году в состав России четырех новых регионов — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей президент России Владимир Путин ввел на этих территориях военное положение. Военное положение предполагает, что власти регионов, где оно введено, могут объявлять комендантский час.

В марте 2022 года в ЛНР ввели комендантский час с 21:00 до 05:00 на подконтрольных на тот момент российской стороне территориях (о переходе ЛНР под полный контроль России министр обороны Сергей Шойгу сообщил 3 июля). В Белокуракинском и Новопсковском районах республики его действие расширили — с 19:00 до 05:00. 

В июне Пасечник сократил время действия комендантского часа в нескольких подконтрольных районах, в большинстве из них режим действовал с 23:00 до 04:00. В Кременском и Попаснянском районах, городах Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, а также подведомственных им населенных пунктах комендантский час действовал с 21:00 до 05:00.

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Теги
ЛНР комендантский час новогодние праздники
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