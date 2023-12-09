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Военная операция на Украине ,  
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Рада одобрила в первом чтении штрафы за нарушение комендантского часа

Верховная рада одобрила закон о штрафах за нарушение комендантского часа
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

Верховная рада одобрила в первом чтении законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа, сообщается на сайте украинского парламента. Изменения вносились в Кодекс об административных правонарушениях и другие законы относительно нарушений при военном положении.

Согласно проекту закона, штрафы за нарушение комендантского часа будут составлять от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн (примерно от 21 тыс. до 42 тыс. руб.). Для бизнеса штрафы — от 51 тыс. до 102 тыс. грн (примерно от 128 тыс. до 255 тыс. руб.). При повторном нарушении сумма в обоих случаях будет удваиваться.

За законопроект проголосовали 233 депутата, против — 0, воздержались — трое.

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В большинстве областей Украины комендантский час действует с 0:00 до 5:00. Единственным регионом, где правительство не вводило комендантский час, является Закарпатская область.

Во время комендантского часа запрещается находиться на улице или в общественных местах, если человек не является работником объектов критической инфраструктуры или не имеет специального пропуска. При этом запреты не распространяются на время действия воздушной тревоги, в таком случае люди могут перемещаться в укрытия.

Теги
Украина Верховная рада Украины комендантский час штраф законопроект
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