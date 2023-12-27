Путин заявил о планах расширить расчеты в нацвалютах со странами СНГ

Россия планирует расширить расчеты в национальных валютах со странами СНГ, заявил президент Владимир Путин на неформальной встрече глав государств содружества. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Продолжим работу с партнерами по содружеству в пользу более активного перехода во взаимных расчетах на национальные валюты», — сказал он.

Президент отметил, что увеличение доли нацвалют в расчетах между странами СНГ укрепит их экономический и финансовый суверенитет.

Путин также сообщил об «устойчивом росте» товарооборота между государствами содружества. «По данным за 10 месяцев, он увеличился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $83,7 млрд», — уточнил президент.

Несколькими днями ранее, 25 декабря, на заседании Высшего евразийского экономического совета в широком составе Путин рассказал, что доля нацвалют в торговле между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) превысила 90%.

В начале декабря в российском МИДе заявили, что во время председательства России в БРИКС акцент будет сделан на наращивание расчетов в национальных валютах.

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Неформальная встреча глав государств СНГ, которую Путин традиционно собрал перед Новым годом, прошла накануне, 26 сентября. На саммит приехали президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Азербайджана: Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов, Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян. После встречи Путин провел отдельные переговоры с Токаевым и Мирзиёевым.