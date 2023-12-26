Тимошенко: «Батькивщина» не поддержит законопроект об изменениях в мобилизации

Тимошенко отказалась голосовать за закон об изменениях в мобилизации

Юлия Тимошенко (Фото: Brendan Hoffman / Getty Images)

Партия «Батькивщина» не будет голосовать за внесенный в Верховную раду законопроект с ужесточением правил мобилизации. Об этом заявила народный депутат Украины и лидер фракции Юлия Тимошенко в видеообращении, опубликованном на ее странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«В представленном варианте закон является неэффективным и неконституционным, в таком виде наша команда за него голосовать не будет», — сказала Тимошенко.

В подписи к видео нардеп подчеркнула, что принятие законопроекта приведет к последствиям, противоположным его намерениям.

«Нельзя забирать на фронт 25-летнюю молодежь и полуслепых инвалидов, и при этом не мобилизовывать силовиков из налоговой. Нельзя планировать мобилизацию женщин и не пускать на фронт обученных и опытных добровольцев старше 60 лет», — написала лидер «Батькивщины».

Тимошенко также отметила, что мобилизация необходима, однако она должна быть честной, а ее правила — понятными.

По итогам парламентских выборов в 2019 году, «Батькивщина» получила 24 места в Верховной раде IX созыва.

Откройте новые возможности в 2024 году С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45% Купить со скидкой

Накануне, 25 декабря, правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект об «усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы».

Законопроект предусматривает введение электронных повесток, снижение максимального призывного возраста с 27 до 25 лет, исключение категории ограниченной годности к военной службе. Правительство также предложило ввести базовую общевойсковую подготовку при учебных заведениях для всех граждан Украины в возрасте 18–25 лет.

Кроме того, по законопроекту, военнообязанные и резервисты, которые вовремя не явились в воинские части, будут внесены в единый реестр должников. Упомянутые в нем лица столкнутся с ограничениями: им запретят выезжать за рубеж, проводить операции с движимым и недвижимым имуществом, приостановят выдачу льгот и услуг от государства, откажут в заключении кредитного договора или договора ссуды, ограничат право на использование и распоряжение средствами и другими ценностями.

В середине декабря украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что Минобороны страны просит о дополнительной мобилизации 500 тыс. человек. Тогда президент отметил, что призыв такого количества граждан потребует $13 млрд, а потому от правительства ожидаются идеи, где найти такие средства. Зеленский также пообещал, что откажется от мобилизации женщин, если такое решение примут в Верховной раде.