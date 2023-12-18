Эрдоган подарил Орбану турецкий электрокар и получил в ответ венгерского коня

Эрдоган подарил Орбану электрокар и получил в ответ коня

Реджеп Тайип Эрдоган и Виктор Орбан (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Президент Турции Реджеп Эрдоган во время визита в Будапешт подарил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану электромобиль, а в ответ получил жеребца, сообщает TRT Haber.

Телеканал отмечает, что электрокар Togg черного цвета оформили специально к 100-летию турецко-венгерских отношений — на машине установили номерной знак HU TR-100. Страны подписали договор о дружбе 18 декабря 1923 года.

Орбан сообщил в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России), что коня, переданного от венгерской конной нации, зовут Аристократ. «Это была выгодная сделка: 435 лошадиных сил за одну», — написал премьер Венгрии.

Агентство Anadolu сообщило, что Эрдоган прибыл в Будапешт по приглашению Орбана.

Президент и премьер обсудили двусторонние отношения, процесс получения полноправного членства Турции в Евросоюзе, а также региональную и международную повестки.