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Военная операция на Украине ,  
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Следившего за военкором Коцем мужчину суд приговорил к году колонии

Суд приговорил к году колонии мужчину, следившего за военкором Александром Коцем
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Суд приговорил к году колонии мужчину, который осенью пытался проникнуть в квартиру военкора Александра Коца, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«26 декабря 2023 года судья судебного участка № 695 района Отрадное города Москвы провозгласил приговор в отношении Гутарова Л.А., признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК (нарушение неприкосновенности частной жизни)», — говорится в публикации.

Гутарову назначили наказание в виде года лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима, а также на два года лишили права администрировать сайты.

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Фото: Артем Геодакян / ТАСС

28-летнего уроженца Казахстана Леонида Гутарова задержали 8 ноября. Сначала его обвинили в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста (ч. 1 ст. 144 УК) — штраф до 80 тыс. руб. или исправительные работы на срок до года. Позднее обвинение ужесточили, обвинив Гутарова в нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК) — до двух лет лишения свободы.

По версии следствия, мужчина за вознаграждение собирал информацию о журналисте: скрытно наблюдал за семьей Коца, а также пытался обманом получить информацию о профессиональной деятельности военкора.

Сам Коц рассказал, что к нему домой приходил неизвестный — тогда жена вызвала полицию, а его семье неоднократно писали в соцсетях и звонили с украинских номеров.

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Александр Коц — корреспондент «Комсомольской правды». Он освещает события военной операции на Украине.

Теги
приговор колония суд
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