В Москве задержали неизвестного, угрожавшего жене военкора Коца

К жене военкора Коца приходил мужчина и требовал рассказать, где находится журналист, при этом оказывая «психическое воздействие». Его задержали. Возбуждено дело по статье о воспрепятствовании деятельности журналиста

Александр Коц (Фото: kremlin.ru)

В Москве задержали мужчину по подозрению в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста (ч. 1 ст. 144 УК) из-за попытки «оказать психическое воздействие» на супругу военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца, сообщил Следственный комитет.

По данным следствия, фигурант дела вступил в конфликт с женой военкора 7 ноября, находясь на лестничной площадке в подъезде жилого дома по адресу проживания журналиста. В ближайшее время его доставят на допрос в столичное управление СК.

По ч. 1 ст. 144 УК (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к распространению либо к отказу от распространения информации) предусмотрено наказание в виде штрафа размером до 80 тыс. руб. либо исправительных работ на срок до года.

Телеграм-канал Baza ранее написал, что жена Коца обратилась в полицию и сообщила, что днем 7 ноября в квартиру постучал неизвестный. Он требовал рассказать, где находится журналист, и устроить с ним встречу, при этом угрожая женщине.

Коц подтвердил информацию о приезжавшем по его домашнему адресу неизвестном. Он пояснил, что адрес с 2014 года находится в открытом доступе на сайте «Миротворец» (его создатели публикуют данные тех, кого считают причастным к «преступлениям против основ национальной безопасности Украины», в России сайт заблокирован).

Военкор рассказал, что ему и его семье неоднократно поступали угрозы и до этого. «Писали в соцсетях жене, дочери, названивали по телефону. Чаще всего с украинских номеров. Личные данные систематически публикуются в различных украинских телеграм-каналах. Ранее на мой домашний адрес неизвестным оформлялась доставка суши. Доставка была изъята полицией», — написал он в своем телеграм-канале.

Александр Коц освещает события в рамках военной операции на Украине. 7 ноября он опубликовал интервью с получившим орден Мужества бойцом разведывательного батальона Южного военного округа, отметив, что «нашел» его «на Запорожье».