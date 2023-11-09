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Военная операция на Украине ,  
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Угрожавшему жене военкора Коца ужесточили статью УК

СК: угрожавшему жене военкора Коца переквалифицировали статью УК
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Мужчине, который угрожал жене военкора «Комсомольской правды» Александра Коца, переквалифицировали статью уголовного дела в другую, с более жестким наказанием, сообщили РБК в Следственном комитете.

Накануне, 8 ноября, мужчину задержали по подозрению в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста (ч. 1 ст. 144 УК) из-за попытки «оказать психологическое воздействие» на жену Коца. По ней задержанному грозил штраф до 80 тыс. руб. или исправительные работы на срок до одного года.

Сегодня СК обвинил его в нарушении неприкосновенности частной жизни — ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по ней — два года лишения свободы.

«Главным следственным управлением СК России по городу Москве 28-летнему мужчине предъявлено обвинение в нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ)», — говорится в публикации.

По данным следствия, обвиняемый за вознаграждение собирал информацию о журналисте. В период с 4 по 7 ноября он скрытно наблюдал за семьей Коца, «находясь в доме по адресу проживания», а также обманом пытался получить информацию о профессиональной деятельности журналиста. Собранные данные мужчина передал соучастнику через мессенджер Telegram.

По месту жительства обвиняемого провели обыск, в ходе допроса он признал вину. В ближайшее время Бутырский районный суд Москвы изберет мужчине меру пресечения.

Источники РБК в МВД сообщили, что обвиняемый — 28-летний уроженец Казахстана Леонид Гутаров.

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Сам военкор ранее рассказал, что к нему домой приходил неизвестный, после чего жена журналиста вызвала полицию. До этого семье неоднократно поступали угрозы — писали в соцсетях, звонили, зачастую с украинских номеров, и оформляли доставку на его адрес, написал он в телеграм-канале.

Александр Коц освещает события военной операции на Украине. 7 ноября он опубликовал интервью с получившим орден Мужества бойцом разведывательного батальона Южного военного округа, отметив, что «нашел» его «на Запорожье».

Теги
Следственный комитет журналист обвинение новости
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