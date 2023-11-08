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Военная операция на Украине ,  
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По делу об угрозах жене военкора Коца задержали уроженца Казахстана

Уроженца Казахстана задержали по делу об угрозах жене военкора Коца
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: РБК
Фото: РБК

После анализа записей с камер наружного наблюдения полицейские задержали 28-летнего уроженца Казахстана Леонида Гутарова по делу об угрозах жене военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца, сообщил источник РБК в МВД и подтвердил источник РБК в территориальном отделе полиции.

Утром 8 ноября СК сообщил о задержании в Москве мужчины по подозрению в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста (ч. 1 ст. 144 УК) из-за попытки «оказать психическое воздействие» на супругу Коца.

По данным следствия, фигурант дела вступил в конфликт с женой военкора 7 ноября, находясь на лестничной площадке в подъезде жилого дома по адресу проживания журналиста.



Коц подтвердил информацию о приезжавшем по его домашнему адресу неизвестном. Он пояснил, что адрес с 2014 года находится в открытом доступе на сайте «Миротворец» (его создатели публикуют данные тех, кого считают причастным к «преступлениям против основ национальной безопасности Украины», в России сайт заблокирован).

Военкор рассказал, что ему и его семье неоднократно поступали угрозы и до этого. «Писали в соцсетях жене, дочери, названивали по телефону. Чаще всего с украинских номеров», — написал он в своем телеграм-канале.

По данным телеграм-канала SHOT, перед попыткой встречи с Коцом задержанный Леонид Гутаров выбирал пистолет в оружейном магазине. Он несколько лет жил в США, в последнее время переехал в Москву, где подрабатывал репетитором по английскому, фитбоксу, детскому фитнесу и женскому боксу, а недавно искал работу в сфере недвижимости в качестве финансового аналитика, сообщил канал.

Теги
угроза угрозы задержание «Комсомольская правда»
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