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Военная операция на Украине ,  
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Песков ответил на вопрос об ответственности за публикацию фото ударов ВСУ

Песков: в Кремле не обсуждали ответственность за публикацию видео ударов ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

В Кремле не обсуждали введение уголовной ответственности за публикацию фото и видео атак украинских военных на объекты в России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

«У нас не ведется таких обсуждений, поэтому мне не известно, собственно, ведутся ли они где-то, поэтому я ничего не могу вам сказать по этому поводу», — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, считают ли в Кремле, что нужно ввести уголовную ответственность за размещение в интернете кадров ударов ВСУ.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Рано утром 26 декабря украинские военные нанесли удар по Феодосии, в результате чего был поврежден большой десантный корабль «Новочеркасск», сообщило Минобороны России. Атака ВСУ была совершена «с применением авиационных управляемых ракет», заявили в ведомстве.

В результате удара погиб один человек, написал в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов. Пострадали минимум четверо, утверждает замначальника республиканского управления МЧС Игорь Скуртул.

Советник главы Крыма Олег Крючков раскритиковал местных жителей, которые выложили в интернет видео и фото последствий удара, и пригрозил, что за такие публикации может грозить уголовная ответственность. По его словам, личности всех, кто выкладывал кадры, уже установлены, начали работу спецслужбы.

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