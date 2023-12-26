В Московской области девочка укололась найденным в детском саду шприцем

Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

В подмосковном Орехово-Зуево шестилетняя девочка укололась шприцем, найденным на территории детского сада. Об этом сообщила прокуратура Московской области.

По данным надзорного ведомства, 25 декабря воспитанники детского сада на прогулке нашли возле забора пустой шприц. В результате девочка получила инъекционные повреждения запястья и кисти.

«Ребенку была оказана необходимая медицинская помощь, в настоящее время ее жизни и здоровью угрозы нет», — заверили в прокуратуре.

По данным телеграм-канала Mash, в шприце была доза с инсулином. Воспитатель обратилась к врачам, которые госпитализировали пострадавшего ребенка в состоянии средней тяжести.

Сотрудники полиции начали процессуальную проверку по данному факту. Как уточнили в подмосковном ГУ МВД, в полицию поступило заявление от местного жителя, что его внучка 2017 года рождения, находясь в дошкольном учреждении, получила телесное повреждение.

В августе десятилетняя девочка укололась о шприц, воткнутый в заднее сиденье автомобиля каршеринга BelkaCar. Родители обратились в больницу и в органы МВД, шприц отправили на экспертизу. Специалисты обнаружили в нем следы наркотического вещества мефедрона.

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Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 1 ст. 228.1 УК (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). В начале декабря мужчина, который употреблял наркотики в машине и оставил там шприц, был задержан.