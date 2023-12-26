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Военная операция на Украине ,  
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После атаки близ Феодосии изменили движение поездов

После атаки близ Феодосии изменили движение двух поездов в Джанкой
Сюжет
Военная операция на Украине

Поезда из Феодосии в Джанкой будут отправляться со станции Айвазовская (следующая после Феодосии), написало ФГУП «Крымская железная дорога» в телеграм-канале. В ночь на 26 декабря глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке близ Феодосии.

«Обращаем ваше внимание, что по техническим причинам 26 декабря 2023 года поезда № 7110 Феодосия — Джанкой и № 6750 Феодосия — Джанкой будут отправляться со станции Айвазовская», — говорится в сообщении.

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По информации местной администрации, в городе временно перекрыто движение транспорта по улицам Десантников и Красноармейской, а также изменено расписание движения некоторых автобусов.

Ночью приостанавливалось движение автомобилей по Крымскому мосту, его возобновили спустя час.

По словам Аксенова, из-за атаки была оцеплена территория порта. Он сообщил о детонации и пожаре. Жителей нескольких домов решили отселить.

Теги
Феодосия Джанкой атака
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