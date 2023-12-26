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Орешкин предрек Mercedes и BMW «уход в историю» через десять лет

Орешкин: Mercedes, BMW и другие мировые концерны уйдут в историю через 10 лет

Мировые автоконцерны, такие как Mercedes и BMW, могут уйти в историю через десять лет, заявил в интервью изданию «Эксперт» помощник российского президента Максим Орешкин.

«Сейчас мы много говорим о том, что китайский автопром захватывает российский рынок. Но это происходит не только в России. Китай стал экспортером автомобилей номер один в мире. Я не удивлюсь, если через десять лет такие компании, как Mercedes и BMW, уйдут в историю», — сказал он.

Эти марки продолжат существовать как бренды, но «повторят судьбу Volvo, которая была продана в Китай», полагает Орешкин. Таким образом, эти автомобили фактически перестанут быть европейскими, считает он.

Китайская компания Geely выкупила автоконцерн Volvo у Ford в марте 2010 года за $1,8 млрд.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Ранее в Москве на бывшем заводе Renault локализовали производство китайского кроссовера JAC под брендом «Москвич».

С января по сентябрь экспорт автомобилей и запчастей из Китая в Россию достиг $16,7 млрд (рост на 327% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), рассказал в ноябре китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй. Россию он называл основным направлением экспорта для китайских автомобильных концернов, а Китай — ключевым импортером автомобилей в страну.

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При этом исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов рассказал 12 декабря, что у автодилеров и дистрибьюторов на складах стали накапливаться нераспроданные китайские машины.

По данным «Автостата», по итогам десяти месяцев 2023 года продажи китайских автомобилей марок в России составили 406,5 тыс. автомобилей, увеличившись в 4,8 раза к аналогичному периоду 2022 года. Вместе с тем за этот же период на заводах «Автотор» и Haval собрали 153,4 тыс. машин (рост в 3,8 раза год к году), еще 428,5 тыс. китайских автомобилей импортировали в страну (рост в 6,6 раза). Таким образом, запасы составляли примерно 175 тыс. автомобилей.

Теги
Максим Орешкин Автомобили Китай BMW Mercedes Volvo
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