Посол КНР предложил России помогать продажам китайских автомобилей

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Китай рассчитывает, что власти России окажут поддержку китайскому автопрому и упростят китайским компаниям работу, производство и продажу продукции на внутреннем рынке. Об этом заявил посол страны в Москве Чжан Ханьхуэй на II Российско-китайском автопромышленном форуме, передает ТАСС со ссылкой на «Синьхуа».

Китайская сторона, в свою очередь, намерена разрабатывать модели машин, отвечающие потребностям российского рынка, сказал дипломат. Страна, по его словам, готова «обеспечивать первоклассное качество, предоставлять высококачественные услуги, а также способствовать интеграции цепочек производства и поставок в автомобильной сфере» двух государств.

Также страна будет способствовать сохранению хорошего имиджа китайских автомобильных брендов, добавил Чжан Ханьхуэй.

Сотрудничество в области автомобилестроения стало основным направлением торгово-экономического сотрудничества Москвы и Пекина, отметил китайский посол. Китай стал ключевым импортером автомобилей в Россию, а Россия — главным направлением экспорта для китайских автомобильных концернов, сообщил он.

Так, с января по сентябрь экспорт автомобилей и запчастей из Китая в Россию составил $16,7 млрд (рост на 327% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), продолжил дипломат. По его словам, только в октябре 2023 года Россия импортировала из Китая 74 тыс. легковых автомобилей, или 85% всего импорта новых легковых машин в страну.

Сейчас на российском рынке представлено около ста моделей машин китайских автопроизводителей, уточнил Чжан Ханьхуэй.

По данным Главного таможенного управления КНР, в январе—июне 2023 года экспорт китайских легковых автомобилей в Россию вырос на 543% по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года. За это время Китай экспортировал в Россию 325,8 тыс. легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств для перевозки людей — в пять раз больше, чем за первое полугодие 2022-го.

В России, по данным ЦБ, производство легковых автомобилей снизилось на 67% в 2022 году после введения санкций. Это произошло из-за ухода иностранных концернов и сокращения объемов контрактной сборки. Производство собственно российских марок сократилось примерно на 40%, оценивал ЦБ, в основном из-за проблем с поставками комплектующих.