 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Бизнес ,  
0 

Посол КНР предложил России помогать продажам китайских автомобилей

Посол предложил России способствовать повышению продаж китайских автомобилей
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Китай рассчитывает, что власти России окажут поддержку китайскому автопрому и упростят китайским компаниям работу, производство и продажу продукции на внутреннем рынке. Об этом заявил посол страны в Москве Чжан Ханьхуэй на II Российско-китайском автопромышленном форуме, передает ТАСС со ссылкой на «Синьхуа».

Китайская сторона, в свою очередь, намерена разрабатывать модели машин, отвечающие потребностям российского рынка, сказал дипломат. Страна, по его словам, готова «обеспечивать первоклассное качество, предоставлять высококачественные услуги, а также способствовать интеграции цепочек производства и поставок в автомобильной сфере» двух государств.

Также страна будет способствовать сохранению хорошего имиджа китайских автомобильных брендов, добавил Чжан Ханьхуэй.

За счет чего китайский экспорт в Россию приблизился к $100 млрд
Экономика
Фото:Andrea Verdelli / Getty Images

Сотрудничество в области автомобилестроения стало основным направлением торгово-экономического сотрудничества Москвы и Пекина, отметил китайский посол. Китай стал ключевым импортером автомобилей в Россию, а Россия — главным направлением экспорта для китайских автомобильных концернов, сообщил он.

Так, с января по сентябрь экспорт автомобилей и запчастей из Китая в Россию составил $16,7 млрд (рост на 327% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), продолжил дипломат. По его словам, только в октябре 2023 года Россия импортировала из Китая 74 тыс. легковых автомобилей, или 85% всего импорта новых легковых машин в страну.

Сейчас на российском рынке представлено около ста моделей машин китайских автопроизводителей, уточнил Чжан Ханьхуэй.

Читайте на РБК Pro
Отложите чашку кофе утром: секреты бодрости нейробиолога из Стэнфорда
Так уже не лечат: устаревшие способы борьбы с ОРВИ
Почему соевый соус у вас в холодильнике вреден и где искать полезную сою
Почему мы следим за бывшими и как перестать это делать

По данным Главного таможенного управления КНР, в январе—июне 2023 года экспорт китайских легковых автомобилей в Россию вырос на 543% по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года. За это время Китай экспортировал в Россию 325,8 тыс. легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств для перевозки людей — в пять раз больше, чем за первое полугодие 2022-го.

В России, по данным ЦБ, производство легковых автомобилей снизилось на 67% в 2022 году после введения санкций. Это произошло из-за ухода иностранных концернов и сокращения объемов контрактной сборки. Производство собственно российских марок сократилось примерно на 40%, оценивал ЦБ, в основном из-за проблем с поставками комплектующих.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Китай китайские автомобили

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
За счет чего китайский экспорт в Россию приблизился к $100 млрд
Экономика
Китай приобрел глобальную сеть портов «не только для торговли»
Политика
Учебники по китайскому и корейскому обошли по популярности немецкий
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 ноября
EUR ЦБ: 96,23 (+0,08) Инвестиции, 23 ноя, 16:00 Курс доллара на 24 ноября
USD ЦБ: 88,12 (-0,04) Инвестиции, 23 ноя, 16:00
На Украине признали проблемы с оружием и призвали к мобилизации Политика, 11:54
В чем выгода работы с самозанятыми для бизнеса РБК и Сбер, 11:54
Бывшего красноярского депутата заподозрили в мошенничестве на ₽1 млрд Общество, 11:54
Главе Забайкалья вручили медаль «Участнику специальной военной операции» Политика, 11:53
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:53
Как научиться использовать возможности автомобиля по полной РБК и Jaecoo, 11:42
В Wildberries предупредили о миллиардных убытках из-за проверки на складе Бизнес, 11:42
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подробнее
Ди Мария завершит карьеру в сборной Аргентины после Кубка Америки Спорт, 11:42
Израиль открыл горячую линию на русском языке для жалоб на антисемитизм Политика, 11:40
Low-code и no-code: когда целесообразно использовать новые технологии Pro, 11:39
Физика, математика и грань фантастики: чем сейчас живет российская наука РБК и Росатом, 11:31
Glassnode оценил приток в индустрию после создания биткоин-ETF в $70 млрд Крипто, 11:31
Ешь, пей, люби вино: почему стоит обратить внимание на винные шкафы ASKO РБК Стиль, 11:26
Грантовая поддержка IT-отрасли: как государство помогает разработчикам Национальные проекты, 11:26