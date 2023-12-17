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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В Сирии сообщили об израильском обстреле окрестностей Дамаска

Сирийские средства ПВО отразили израильскую атаку над окрестностями Дамаска
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Средства противовоздушной обороны Сирии отбили израильскую ракетную атаку в окрестностях Дамаска, сообщило сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на корреспондента.

Подробностей о результатах обстрела агентство не привело. По словам корреспондента телеканала Al Ikhbariya, средства ПВО противодействуют израильским ракетам «и сбивают некоторые из них».

Сирия обвинила Израиль в ракетной атаке окрестностей Дамаска
Политика
Фото:Lior Mizrahi / Getty Images

После начала войны Израиля с палестинским исламистским движением ХАМАС армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) несколько раз атаковала объекты критической инфраструктуры Сирии, в том числе аэропорты. Власти Сирии одними из первых выступили с поддержкой действий ХАМАС.

2 декабря израильские силы также нанесли удар по окрестностям сирийской столицы. Тогда средства ПВО отреагировали и сбили большую часть ракет, но в результате атаки сирийская сторона понесла «материальные потери».

11 декабря сирийские средства ПВО сбили несколько ракет, выпущенных со стороны Голанских высот по окрестностям Дамаска. Ответственность за удар Минобороны Сирии возложило на Израиль.

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Теги
Израиль Сирия Дамаск ракетный обстрел ПВО
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