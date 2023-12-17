В Сирии сообщили об израильском обстреле окрестностей Дамаска

Средства противовоздушной обороны Сирии отбили израильскую ракетную атаку в окрестностях Дамаска, сообщило сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на корреспондента.

Подробностей о результатах обстрела агентство не привело. По словам корреспондента телеканала Al Ikhbariya, средства ПВО противодействуют израильским ракетам «и сбивают некоторые из них».

После начала войны Израиля с палестинским исламистским движением ХАМАС армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) несколько раз атаковала объекты критической инфраструктуры Сирии, в том числе аэропорты. Власти Сирии одними из первых выступили с поддержкой действий ХАМАС.

2 декабря израильские силы также нанесли удар по окрестностям сирийской столицы. Тогда средства ПВО отреагировали и сбили большую часть ракет, но в результате атаки сирийская сторона понесла «материальные потери».

11 декабря сирийские средства ПВО сбили несколько ракет, выпущенных со стороны Голанских высот по окрестностям Дамаска. Ответственность за удар Минобороны Сирии возложило на Израиль.