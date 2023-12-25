«Калашников» назвал сроки поставок обновленного с учетом опыта боев АК-12

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Партию доработанных с учетом опыта специальной военной операции автоматов АК-12 передадут российским военным в январе 2024 года. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

«Мы отработали с заказчиками по требованиям, которые возникли в ходе специальной военной операции. Провели испытания и запустили в серию, он в потоке, и в январе начнем отгрузку новых АК-12», — сообщил Лушников.

Серьезные доработки были связаны с эксплуатацией оружия, по словам Лушникова, оно должно быть удобным и надежным.

В сентябре «Калашников» анонсировал двукратный рост выпуска высокоточных боеприпасов ЗУР 9М33, «Вихрь-1», «Китолов-2М». Также на сайте концерна говорилось, до конца 2023 года на концерне будут дополнительно созданы 700 рабочих мест.

В концерна сообщил об испытаниях в зоне спецоперации новой системы разведки «Квазимачта». Ее основной элемент — проводной дрон, который не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы и может оставаться в воздухе около суток.