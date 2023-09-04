«Калашников» анонсировал двукратный рост выпуска высокоточных систем

«Калашников» увеличит производство высокоточных ракет «Вихрь» в два раза

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Концерн «Калашников» в два раза увеличит производство высокоточных боеприпасов ЗУР 9М33, «Вихрь-1», «Китолов-2М». Об этом говорится в сообщении компании.

«В ближайшее время будут введены в эксплуатацию два крупных цеха, что позволит увеличить выпуск высокоточных боеприпасов более чем в два раза», — рассказал концерн.

Речь идет о новых участках термообработки, инструментальных, сборочных, механических и вспомогательных административно-бытовых помещений. До конца 2023 года на предприятии будут дополнительно созданы 700 рабочих мест.

Помимо этого на производство поступило более 40 новых станков, еще более 100 находятся в процессе доставки.

Существующее производство продолжает бесперебойно работать и на 100% выполняет гособоронзаказ, заверили в компании.

«Вихрь-1» — управляемая ракета авиационного базирования, предназначенная для поражения наземных маневренных бронеобъектов и среднескоростных воздушных целей (вертолеты, БПЛА). Дальность поражения целей — от 800 м до 8 км.

«Китолов-2М» — 122-миллиметровый снаряд с полуактивным лазерным самонаведением, предназначенный для поражения одиночных и групповых, неподвижных и движущихся, бронированных и небронированных целей и инженерных сооружений. Максимальная дальность стрельбы — 12 км.

ЗУР 9М333 — зенитная управляемая ракета, предназначенная для поражения низколетящих самолетов и вертолетов, дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов (ДПЛА) и крылатых ракет. Наклонная дальность поражения целей — от 800 м до 5 км.