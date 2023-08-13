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«Калашников» испытал на военной операции разведсистему с проводным дроном

«Калашников»: в зоне спецоперации испытали систему «Квазимачта» с проводным дроном
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: kalashnikovgroup.ru
Фото: kalashnikovgroup.ru

Концерн «Калашников» испытал в зоне спецоперации новую систему разведки «Квазимачта», одним из элементов которой является проводной дрон. Об этом сообщил журналистам президент компании Алан Лушников, передает «РИА Новости».

«Вы видели на нашем открытом показе большой хороший комплекс — это «Квазимачта». Коптер, который используется в разведке. Он себя очень хорошо показал в практической апробации — в специальной военной операции», — сказал Лушников.

«Квазимачта — это система подъема аппаратуры, представляющая собой большой квадрокоптер, который питается электричеством от кабеля с земли. Связь с беспилотником также поддерживается по проводам. Комплекс позволяет поднимать на высоту до 100 м аппаратуру весом до 2 кг, вести видеонаблюдение в оптическом и инфракрасном диапазоне. Система не подвержена воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Она может оставаться в воздухе около суток.

«Калашников» участвует в международном военно-техническом форуме «Армия-2023», который начнется 14 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье. Ранее концерн уже представил на его площадке короткоствольный автомат АК-19. Оружие стреляет патронами калибра 5,56х45 мм, принятыми на вооружение в странах НАТО. Автомат создан на базе 5,45-миллиметрового автомата АК-12.

Теги
«Калашников» испытания спецоперация разведка
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