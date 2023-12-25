Россияне смогут в конце декабря получить пенсии и пособия за январь 2024 года

Соцфонд заявил о возможности получить январские пенсии до Нового года

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Россияне получат пенсии и социальные пособия, которые должны быть выплачены в январе 2024 года, раньше срока — в декабре, сообщила пресс-служба отдела Социального фонда по Томской области.

«Получателям единого пособия, выплаты из средств материнского семейного капитала за декабрь, а также пенсии за январь с датой доставки 5-е и 10-е число через кредитные организации выплата будет осуществлена досрочно — в декабре 2023 года», — говорится в сообщении.

В Соцфонде уточнили, что не позднее 28 декабря текущего года будут перечислены следующие выплаты за январь 2024 года:

пенсии;

ежемесячные денежные выплаты (предоставляются ветеранам, инвалидам и детям-инвалидам);

дополнительное материальное обеспечение (за достижения в области науки, образования, культуры, искусства);

дополнительное социальное обеспечение (работникам определенных областей и сфер);

дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (инвалидам и участникам Великой Отечественной войны);

выплаты на уход.

РБК направил запрос в пресс-службу Социального фонда России.

С 1 января 2024 года страховые пенсии по старости вырастут на 7,5%. Таким образом, средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличится на 1628 руб. и составит 23 405 руб., уточнял министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

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С 1 октября следующего года также планируется увеличить на 4,5% пенсии военных пенсионеров, эта мера коснется более 2,7 млн человек.