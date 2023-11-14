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Госдума приняла законопроект о повышении пенсий военным в 2024 году

Госдума приняла законопроект о повышении пенсий военным на 4,5% в 2024 году
С 1 октября 2024 года пенсии военных вырастут на 4,5 %, эта мера коснется более 2,7 млн человек, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин
Фото: Маргарита Вовк / ТАСС
Фото: Маргарита Вовк / ТАСС

Госдума приняла во II и III чтениях поправки в закон «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу», в соответствии с которыми с 1 октября 2024 года пенсии военных и приравненных к ним лиц могут вырасти на 4,5%.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что законопроект входит в число бюджетообразующих и был рассмотрен в приоритетном порядке. Повысить выплаты военным пенсионерам на законодательном уровне поручил президент России Владимир Путин.

После принятия закона, с 1 октября следующего года повышение военной пенсии затронет 2,7 млн человек. «Наша задача — поддержать тех, кто обеспечивал безопасность нашей страны», — подчеркнул Володин.

Он напомнил, что в 2022 году пенсии военным увеличились на 19,5%, а с 1 октября 2023 года — еще на 10,5%.

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Фото:Сергей Коньков / ТАСС

Авторы законопроекта предложили приостановить до 1 января 2025 года действие нормы закона о пенсионном обеспечении военных, которая предусматривает поэтапное повышение понижающего коэффициента.

По этой норме с 1 января 2012 года денежное довольствие при исчислении пенсий учитывалось в размере 54% и ежегодно должно было увеличиваться на 2%. К 1 января 2024 году при безусловном исполнении закона показатель должен был бы достигнуть 78%.

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Сейчас понижающий коэффициент составляет 85,47%, что учитывает ранее принятые решения об увеличении пенсий военных на 19,5% в 2022 году. Согласно законопроекту, с 1 октября 2024 года размер понижающего коэффициента будет увеличен на 3,85% и составит 89,32%.

С 1 июля этого года жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые прошли военную или приравненную к военной службу, могут получать пенсии в соответствии с нормами российского законодательства.

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Виктория Громова Виктория Громова
Пенсия Госдума Вячеслав Володин военные
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