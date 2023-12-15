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Прямая линия Путина ,  
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Комиссию за оплату ЖКХ из-за оговорки Путина отменят для всех пенсионеров

Путин: слова об отмене комиссии за оплату ЖКХ для пенсионеров были оговоркой
Сюжет
Прямая линия Путина
Путин рассказал, что решение об отмене комиссии за оплату ЖКХ было принято в отношении льготных категорий граждан, однако после его заявления во время прямой линии меру распространили на всех пенсионеров
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Решение по отмене комиссий при оплате услуг ЖКХ было принято в отношении льготных категорий граждан, однако после слов президента Владимира Путина во время прямой линии 14 декабря правительство распространило норму на всех пенсионеров. Об этом глава государства рассказал в ходе встречи с глава фракций Госдумы, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«На самом деле решение было принято в отношении льготных категорий граждан. Исходили из того, что пенсионеры, как правило, это всё льготники. Но не все все-таки. Но поскольку я сказал «пенсионеров», после этого, будем считать, что я оговорился, правительство приняло решение распространить это решение, распространить эту норму на всех пенсионеров. Польза от этих прямых линий очевидна», — сказал Путин.

Комиссию за оплату ЖКХ из-за оговорки Путина отменят для всех пенсионеров
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В ходе прямой линии президента, совмещенной в этом году с большой пресс-конференцией, глава государства сообщил, что банки в ближайшее время перестанут брать комиссию с пенсионеров за оплату услуг ЖКХ. «Решение только что принято: комиссия пенсионерами уплачиваться не будет», — пообещал он.

Путин заявил, что с пенсионеров не будут брать комиссию при оплате ЖКХ
Общество
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

В начале декабря Госдума приняла закон, по которому банки с 1 июля 2024 года не смогут взимать комиссии за оплату жилищно-коммунальных услуг с физических лиц, которым нужна социальная поддержка. Перечень категорий таких плательщиков должно установить правительство. Проект внесли в нижнюю палату еще в 2020 году, но его рассмотрение затянулось.

По оценкам Национального совета по финансовому рынку, размер взимаемой банками комиссии при оплате через них ЖКХ в среднем составляет 1% с использованием дистанционного обслуживания, 1,5% — через операционного работника и до 3% — при оплате через платежных агентов, которым из суммы комиссии выплачивается вознаграждение.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Путин ЖКХ комиссия пенсионеры

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

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