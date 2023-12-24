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Грипп А подтвердили у 55 детей из поезда Тюмень — Адлер

Минздрав ЛНР: грипп А подтвердили у 55 детей из поезда Тюмень — Адлер

У 55 детей, возвращавшихся на поезде Тюмень — Адлер с отдыха в лагере, подтвердили грипп А, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в телеграм-канале.

«Из числа находящихся 111 наших детей из Краснодонского района, заболевших 89, из них у 55 детей выставлен диагноз — грипп А, у 34 детей диагностирована острая респираторная вирусная инфекция», — написала Пащенко.

Состояние заболевших удовлетворительное, уточнила министр. Остальные дети и десять сопровождавших их взрослых здоровы.

Пащенко также добавила, что законные представители забрали 12 детей, в том числе шесть детей с гриппом А, пять — с ОРЗ и одного здорового ребенка, в связи с отказом от наблюдения и лечения в больнице. Родителям выдали рекомендации и лекарства.

Минздрав сообщил, что грипп А нашли у 16 детей из поезда Тюмень — Адлер
Общество
Фото:Николай Гынгазов / Global Look Press

21 декабря в поезде Тюмень — Адлер скончалась девочка из ЛНР, которая в составе группы из 125 детей возвращалась с отдыха в тюменском лагере «Олимпийская ребячка». После этого поезд остановили в Балашове Саратовской области, детей доставили в саратовскую инфекционную больницу.

Позднее Минздрав сообщил, что у 16 детей выявили грипп А, у 70 — диагностировали ОРВИ.

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Следственный комитет по факту смерти ребенка в поезде возбудил уголовное дело.

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Теги
ЛНР Дети поезд Тюмень грипп
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