Грипп А подтвердили у 55 детей из поезда Тюмень — Адлер
У 55 детей, возвращавшихся на поезде Тюмень — Адлер с отдыха в лагере, подтвердили грипп А, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в телеграм-канале.
«Из числа находящихся 111 наших детей из Краснодонского района, заболевших 89, из них у 55 детей выставлен диагноз — грипп А, у 34 детей диагностирована острая респираторная вирусная инфекция», — написала Пащенко.
Состояние заболевших удовлетворительное, уточнила министр. Остальные дети и десять сопровождавших их взрослых здоровы.
Пащенко также добавила, что законные представители забрали 12 детей, в том числе шесть детей с гриппом А, пять — с ОРЗ и одного здорового ребенка, в связи с отказом от наблюдения и лечения в больнице. Родителям выдали рекомендации и лекарства.
21 декабря в поезде Тюмень — Адлер скончалась девочка из ЛНР, которая в составе группы из 125 детей возвращалась с отдыха в тюменском лагере «Олимпийская ребячка». После этого поезд остановили в Балашове Саратовской области, детей доставили в саратовскую инфекционную больницу.
Позднее Минздрав сообщил, что у 16 детей выявили грипп А, у 70 — диагностировали ОРВИ.
Следственный комитет по факту смерти ребенка в поезде возбудил уголовное дело.
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