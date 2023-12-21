 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

СК возбудил дело после смерти ребенка в поезде Тюмень — Адлер

СК возбудил дело после смерти ребенка в поезде Тюмень — Адлер
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Следственные органы СК России по Пензенской области возбудили уголовное дело после смерти ребенка в поезде, который следовал по маршруту Тюмень — Адлер. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Более 100 детей сняли с поезда Тюмень — Адлер и отправили в больницу
Общество
Медики саратовской инфекционной больницы встречают автобус с прибывшими детьми

По версии следствия, 12-летняя девочка находилась в поезде дальнего следования в составе организованной группы детей, и вечером, 20 декабря, ее состояние здоровья ухудшилось. В Пензенской области к поезду прибыли медицинские специалисты, они зафиксировали смерть ребенка.

Как сообщает СК, для установления причины смерти девочки проводится судебно-медицинская экспертиза.

Помимо прочего, по данным СК, медицинские специалисты осмотрели и госпитализировали остальных детей, когда поезд прибыл в город Балашов в Саратовской области. По данному факту следователи проводят проверку.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил соответствующие доклады о ходе расследования уголовного дела и установленных в ходе проверки обстоятельствах.

Ранее РБК сообщал, что эта группа детей из ЛНР возвращалась после отдыха в тюменском лагере «Олимпийская ребячка». По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, в поезде к медикам 20 декабря обратился один ребенок с жалобой на высокую температуру, ему была оказана необходимая помощь. Однако позднее температура повысилась еще у 30 детей.

Читайте на РБК Pro
Pfizer начала большую реструктуризацию. Что будет с акциями компании
Тарологи зарабатывают как топы «Газпрома». Почему к ним пошли бизнесмены
5 районов Стамбула, открытых для иностранных инвесторов: гайд по выбору
Последний шанс: что изменится в интеллектуальных правах в 2024 году
Кредит наличными от

Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.

Узнать подробнее

Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут

Узнать подробнее

Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.

Узнать подробнее

ВТБ. Всё получится

Узнать подробнее

.

Узнать подробнее

Рекламодатель: БАНК ВТБ (ПАО), ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000, РЕКЛАМА, 0+

Теги
Россия Пензенская область Следственный комитет Краснодарский край Тюменская область Саратовская область Александр Бастрыкин
Материалы по теме
Более 100 детей сняли с поезда Тюмень — Адлер и отправили в больницу
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 99,05 (+0,47) Инвестиции, 20 дек, 16:28 Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 90,41 (+0,32) Инвестиции, 20 дек, 16:28
Израиль потребовал эвакуировать часть населения города на юге Газы Политика, 11:12
Казахстан введет электронную очередь еще на семи КПП на границе с Россией Общество, 11:03
Отрасль стремительного роста: в чем феномен цифровой логистики Тренды, 11:00
Росавиация перенесла сертификацию российских беспилотников на 2024 год Бизнес, 10:55
«Софтлайн» ожидает увеличение оборота не менее ₽110 млрд в 2024 году Пресс-релиз, 10:55
В Москве открылся предвыборный штаб Путина Политика, 10:54
Роспотребнадзор сообщил о гриппе А у детей из поезда Тюмень — Адлер Общество, 10:47
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Силуанов раскрыл, чем ответит Россия на конфискацию активов в Европе Экономика, 10:46
Если вы устали, дауншифтинг — не выход. Как сохранить карьеру Pro, 10:41
СК возбудил дело после смерти ребенка в поезде Тюмень — Адлер Общество, 10:40
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 10:40
Как импортозамещение стимулирует глубокую переработку алюминия Отрасли, 10:37
В Краснодаре свыше 150 домов остались без электричества Общество, 10:35
Четыре человека пострадали после взрыва газа в жилом доме в Татарстане Общество, 10:33