СК возбудил дело после смерти ребенка в поезде Тюмень — Адлер
Следственные органы СК России по Пензенской области возбудили уголовное дело после смерти ребенка в поезде, который следовал по маршруту Тюмень — Адлер. Об этом сообщила пресс-служба СК России.
По версии следствия, 12-летняя девочка находилась в поезде дальнего следования в составе организованной группы детей, и вечером, 20 декабря, ее состояние здоровья ухудшилось. В Пензенской области к поезду прибыли медицинские специалисты, они зафиксировали смерть ребенка.
Как сообщает СК, для установления причины смерти девочки проводится судебно-медицинская экспертиза.
Помимо прочего, по данным СК, медицинские специалисты осмотрели и госпитализировали остальных детей, когда поезд прибыл в город Балашов в Саратовской области. По данному факту следователи проводят проверку.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил соответствующие доклады о ходе расследования уголовного дела и установленных в ходе проверки обстоятельствах.
Ранее РБК сообщал, что эта группа детей из ЛНР возвращалась после отдыха в тюменском лагере «Олимпийская ребячка». По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, в поезде к медикам 20 декабря обратился один ребенок с жалобой на высокую температуру, ему была оказана необходимая помощь. Однако позднее температура повысилась еще у 30 детей.
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