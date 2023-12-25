Путин поздравил Вучича с Новым годом и Рождеством и пожелал Сербии мира

Путин в поздравлении Вучичу с праздниками пожелал Сербии мира

Владимир Путин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Президент России Владимир Путин направил сербскому коллеге Александру Вучичу телеграмму с поздравлением с Рождеством и предстоящим Новым годом, сообщила администрация президента Сербии.

«Желаю Вам, Вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия и успехов, а братскому сербскому народу мира и процветания», — говорится в телеграмме.

Путин отметил в поздравлении, что отношения России и Сербии «развиваются в конструктивном духе», несмотря на «сложную ситуацию в мире». Президент заявил, что рассчитывает на продолжение диалога и продуктивную совместную работу.

В Сербии с 19 декабря продолжаются протесты, поводом стала победа коалиции «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться» на парламентских выборах. Представители оппозиционного движения «Сербия против насилия» 24 декабря окружили здание городского собрания Белграда и прорвались внутрь, требуя отменить результаты выборов.

Полиция разогнала участников беспорядков и взяла здание в оцепление. Задержаны более 35 человек. По словам Вучича, двое полицейских получили тяжелые ранения.

После беспорядков сербский президент встретился с послом России Александром Боцан-Харченко. Дипломат заявил, что у Вучича есть «неопровержимые» данные о том, что западные страны подстрекали сербов к протестам по технологиям «майданных революций», чтобы привести к власти оппозицию.

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Сербский премьер-министр Ана Брнабич позднее рассказала, что российские спецслужбы предупредили власти Сербии о готовящихся беспорядках. По ее словам, она лично общалась с дипломатами из западных стран, чтобы сообщить им об имеющихся данных, однако те не восприняли информацию всерьез.