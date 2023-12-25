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Посол обвинил Запад в применении методов «майданных революций» в Сербии

Посол России: подстрекательство и поддержка протестов в Сербии шли с Запада
Фото: Zorana Jevtic / Reuters
Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Западные страны определенно осуществляли подстрекательство и поддержку протестов после президентских выборов в Сербии. Об этом заявил посол России Александр Боцан-Харченко в эфире «России-24».

«Понимая, что и в Белграде планы не осуществимы спокойным, мирным путем, оппозиция тут же приступила к протестам, которые поощряются, поддерживаются извне. <...> Данные у него [президента Сербии Александра Вучича] неопровержимые о том, что подстрекательство идет и поддержка со стороны Запада», — сообщил дипломат.

Он добавил, протесты в Сербии были организованы по технологиям «майданных революций», чтобы привести к власти оппозицию, но, как отметил посол, «никакие майданные схемы не пройдут» благодаря противодействию этим действиям.

Премьер Сербии сообщила, что Москва предупредила о подготовке беспорядков
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Ана Брнабич

Встреча посла России и президента Сербии состоялась ранее 25 декабря. По словам Боцан-Харченко, беседа была связана не только с протестами, но эта тема получилась одной из главных. Помимо этого, Вучич и Боцан-Харченко обсудили перспективы развития двусторонних отношений России и Сербии.

Протесты в Сербии продолжаются с 19 декабря после победы коалиции «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться» на парламентских выборах. Представители оппозиционного движения «Сербия против насилия» 24 декабря с требованием отменить результаты выборов окружили здание городского собрания Белграда и предприняли попытку прорваться внутрь.

Полиция разогнала участников беспорядков и взяла здание в оцепление. Задержаны более 35 человек.

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Сербский премьер-министр Ана Брнабич позднее рассказала, что российские спецслужбы предупредили власти Сербии о готовящихся беспорядках.

Теги
Сербия посол протесты Александр Вучич встреча Запад оппозиция
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