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Военная операция на Украине ,  
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Медведев пригрозил ударом по будущим военным базам НАТО на Украине

Медведев: Россия ударит по военным базам НАТО на Украине при их появлении
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Россия будет наносить удары по иностранным военным базам на Украине в случае их появления, предупредил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Медведев прокомментировал вопрос о гарантиях безопасности для Украины, который обсуждают страны Евросоюза и НАТО. Он допустил, что по условиям двусторонних соглашений между Украиной и отдельными странами блока «какая-нибудь безумная страна <...> решит создать военную базу на Украине». В качестве примера такого государства Медведев привел Великобританию.

«Когда Россия нанесет удар по такой базе (а это неизбежно случится, поскольку военнослужащие базы специально прибыли воевать против нас), будут ли готовы страны альянса к коллективному ответу нашей стране за уничтожение базы, созданной одной из стран НАТО?» — написал зампредседателя российского Совбеза.

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По мнению Медведева, в случае российского удара страны НАТО предпочтут «оставить страну — владельца базы на Украине в одиночестве» и не станут вступать в военные действия с Россией.

В июле страны «Большой семерки» приняли декларацию об обязательствах по долгосрочному обеспечению безопасности Украины. В их числе подготовка украинских военных и предоставление современной военной техники. Предполагается, что конкретные условия Украина будет согласовывать с каждой страной отдельно.

В конце ноября Евросоюз представил странам-участницам проект плана долгосрочных обязательств перед Украиной в области безопасности. В декабре документ рассмотрели лидеры стран ЕС. Декларация ляжет в основу консультаций с Киевом и странами «Большой семерки».

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Президент Владимир Путин говорил, что Украина имеет право на получение гарантий безопасности, но только в случае, если безопасность России также будет учитываться украинскими властями.

Теги
Персоны
Дмитрий Медведев НАТО Украина Великобритания гарантии безопасности военные базы
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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